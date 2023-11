SM Advance Energy y Sorecan celebran en Lanzarote el VII Foro de Autoconsumo y Sostenibilidad del Atlántico

La asociación de Empresas Canarias Productoras de Energía Solar, SORECAN, y la empresa de energía solar, SM Advance Energy, celebran el próximo jueves 23 el VII Foro de Autoconsumo y Sostenibilidad del Atlántico. Contará con la participación del consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, y el consejero del Área de Ordenación del territorio del Cabildo de Lanzarote, Machín Tavío.

La jornada, que tendrá lugar por primera vez en Lanzarote, en el espacio Marina Innova Hub, en Arrecife, arrancará a las 10.00 horas, con la inauguración a cargo del Chairman of the Greening the Islands Foundation & CEO Global Solar Council, Gianni Chianetta. Además, la asistencia al foro es gratuita y las inscripciones se pueden realizar a través de la web de Sorecan.

El foro anual de Autoconsumo y Sostenibilidad constituye un punto de referencia para el análisis de la situación y tendencias del sector energético en el Archipiélago, de la mano de expertos, reguladores y empresas que participan en el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. Cuenta además,con el patrocinio de entidades muy ligadas al desarrollo de un archipiélago sostenible como son Grupo Martínez Abolafio, Grupo Jucarne, Grupo Newport y Cajasiete.

Entre otros contenidos, abordará aspectos como ‘La integración fotovoltaica: paisajística y arquitectónica’, las claves de la ‘Transición energética en las Islas: hacia un paraíso sostenible’; ‘El autoconsumo y la estrategia sostenible’; ‘Soluciones fotovoltaicas:captación, conversión y gestión de la energía’ y ‘Oportunidad e inversión: beneficios que ofrece Canarias’.

En esta séptima edición, el Foro de Autoconsumo y Sostenibilidad del Atlántico contará con expertos del ámbito público y privado, entre los que están representados la principal asociación sectorial, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Longi e Isifloating; Grupo Martínez Abolafio; SM Advance Energy o Greening the Islands, SMA, IBC Solar, Deloitte y RIC Private Equity Abbaco Partners.

El encuentro cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias y el Parque Tecnológico de Energía Solar de Gran Canaria. Las inscripciones abiertas a través de la web: https://www.sorecan.org/vii-foro-de-autoconsumo