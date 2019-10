El Gobierno y el Parlamento canario reconocen que es "urgente" trasladar la central térmica de Fuerteventura

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, y los diputados de todos los grupos en el Parlamento canario han reconocido este lunes que es urgente trasladar la central térmica de las Salinas, en Puerto del Rosario (Fuerteventura).



La coincidencia se mostró durante la comparecencia del consejero a petición del grupo Popular para hablar de la ubicación de la citada central, en el barrio del Charlo de Puerto del Rosario, en la que se realizó la última ampliación en 2005 y cuya potencia es de 160 kilovatios.



También hubo acuerdo en la necesidad de potenciar las energías renovables, y durante la comparecencia el consejero explicó que lo primero será dialogar con el gobierno español para incluir el traslado de la central en el plan de transición energética de Canarias, y además cambiar la ley de 2013.



José Antonio Valbuena insistió en que "está claro" que la ubicación no es la óptima ni la idónea y recordó que lleva en el cargo menos de cien días, para también señalar que el sistema eléctrico de Fuerteventura está unido al de Lanzarote.



El consejero reconoció que la responsabilidad no es sólo del gobierno central y por ello quiere elaborar cuanto antes un plan de transición energética en el que prime el uso de energías renovables, y en cuanto a la ubicación de la central reiteró que habrá que buscar el punto "más óptimo".



José Antonio Valbuena reconoció que no puede dar plazos sobre la ubicación y destacó la importancia de disponer de un plan de transición energética, para también insistir en que se precisará de mucho diálogo para que en el ejecutivo central se reconozca la necesidad de que Canarias tenga un reconocimiento diferenciado.



Hay que cambiar la ley y Canarias tiene que tener capacidad de decisión, manifestó José Antonio Valbuena.



El diputado del grupo Popular Fernando Enseñat aseguró que los vecinos del barrio del Charco, en el que él reside, están hartos de "mentiras y engaños".



Además, criticó que durante años los gobiernos de CC y PSOE en el gobierno regional, en el Cabildo de Fuerteventura y en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario "con una mano" prometen sacarla de ese lugar y "con la otra hacen lo contrario".



Fernando Enseñat apuntó que la responsabilidad no es sólo del gobierno central.



El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, dijo que en los 25 años de gobierno de Coalición Canaria, Red Eléctrica y Endesa han decidido sobre la política energética en las islas, y criticó que tanto desde el ayuntamiento de Puerto del Rosario, del Cabildo de Fuerteventura y del ejecutivo regional no se da respuesta a las quejas de los vecinos.



La diputada de Nueva Canarias (NC) Sandra Domínguez señaló que la ubicación de esta central no cumple la distancia mínima respecto a la población.



La diputada del grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) Nereida Calero reconoció que han fallados las administraciones y aseguró que "nadie se puede creer" que el resultado de los controles se corresponda con la realidad, y reconoció que la central está mal ubicada



Nereida Calero recordó al diputado del PP que el popular Luis Soria fue consejero del gobierno regional y su hermano José Manuel ministro de Energía, y pidió "cerrar el lazo" sobre Red Eléctrica y Endesa, "que ganan miles de millones" de euros.



El diputado del grupo Socialista Manuel Martínez también abogó porque en la actual legislación se tenga el objetivo de ubicar en otro lugar la central.