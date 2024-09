Els diputats de l'esquerra abandonen les Corts Valencianes durant la rèplica del PP a Vox sobre immigració

L'esquerra valenciana abandona les Corts durant el debat de política general mentre es debat una proposta de Vox sobre immigració, al torn de rèplica del PP. Els diputats de PSPV i Compromís han eixit de l'hemicicle mentre la representant popular exercia el torn de paraula en protesta pel repartiment del temps d'intervenció acordat per la Cambra, presidida per la ultradreta, que fa que el PP tinga tantes hores com tots tres partits de l'oposició en conjunt.

La Junta de Portaveus va acordar dijous que el PP exercira el torn de resposta a totes les iniciatives del PSPV, Compromís i Vox, acaparant la meitat del temps de tota la jornada. Les formacions d'esquerres recorden que Mazón ja va fer servir més de tres hores en el seu discurs en el debat de política general i d'altres a respondre a l'oposició.

L'eixida s'ha produït quan la diputada del PP Lucía Peral ha començat la seua intervenció afirmant que el Govern de Pedro Sánchez fa un desistiment de funcions en matèria de política migratòria, una competència que té atribuïda per la Constitució. Peral exercia el seu torn en resposta a les propostes xenòfobes de Vox, que els populars han manifestat que no recolzaran.

Després de dues hores de debat, els diputats d'esquerres s'han queixat que el PP exercira el seu torn de resposta a totes les iniciatives presentades com una rèplica al Govern central i no a les propostes que es debatien a les Corts Valencianes. El portaveu del PSPV, José Muñoz, ha retret a la presidenta de la Cambra, la ultra Llanos Massó, que permeta que el PP “no estiga fent el torn en contra a Vox”, sinó que “carrega contra el PSOE”. El grup socialista, ha dit, “es retira d'aquest debat perquè és pervers i no respecta les regles mínimes”.

Tot seguit ha fet el mateix el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, el qual ha denunciat que “s'utilitzen els torns en contra per fer oposició al Govern d'Espanya o al Consell del Botànic”. El valencianista ha considerat que és “un frau a la democràcia” i perverteix el debat. “Aquestes Corts estan convertint-se en la dictadura del PP i Vox, l'oposició no pot exercir els seus drets”.

Els socialistes han advertit que si el PP de Carlos Mazón “no cessa en els seus plans de silenciar i torpedinar el treball de l'oposició a les Corts, els socialistes anirem al Constitucional per demanar empara per garantir les regles de la democràcia i els drets de l'oposició”.