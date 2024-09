PSIB, MÉS i UP deixen la comissió de cultura de la Mesa per la Sostenibilitat pel veto a l'OCB

PSIB, MÉS per Mallorca i Unides Podem (UP) han abandonat la comissió de cultura de la Mesa per la Sostenibilitat pel veto a la presència de l'Obra Cultural Balear (OCB).

Les forces d'esquerres han assenyalat així que no participaran en aquest grup de treball mentre l'Executiu autonòmic no accepti la presència de l'OCB, “d'innegable autoritat en la matèria atesa la seva llarga trajectòria social i en la defensa de la cultura, el patrimoni i la llengua pròpia”.

En un comunicat conjunt, els tres grups parlamentaris han explicat que durant una sessió de la comissió s'ha preguntat per l'absència de l'OCB i han rebutjat l'argument del secretari autonòmic de Cultura, Pedro Vidal, que l'OCB ja està representada a través del Fòrum de la Societat Civil.

Els partits d'esquerres, no obstant, rebutgen aquesta justificació perquè altres organitzacions presents al Fòrum, com els sindicats, sí que tenen representació pròpia.

El portaveu socialista al grup de treball, Ares Fernández, ha qualificat “d'innegable” la trajectòria social i cultural de l'OCB. “Segurament el Govern no ha inclòs l'OCB perquè els deu ser incòmoda la seva presència”, ha indicat.

Per part de MÉS per Mallorca, la diputada Marta Carrió ha afirmat que el fet que el Govern es negui que l'OCB formi part de la Mesa “és la demostració de l'autoodi contra el català, la cultura i el país”.

“No podem participar de taules absolutament esbiaixades que només es contemplen com un club privat per a aquells que volen continuar enriquint-se amb el turisme i créixer fins a l'infinit”, ha assegurat la diputada ecosobiranista.

Cristina Gómez, per part d'UP, ha lamentat que l'Executiu autonòmic no dissimuli les seves “fílies i fòbies”. La diputada també ha criticat altres vetos com el tercer sector al grup de Benestar Social i que no hi hagi un grup específic d'habitatge.