PSIB, MÉS y UP dejan la comisión de cultura de la Mesa por la Sostenibilidad por el veto a la OCB

PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos (UP) han abandonado la comisión de cultura de la Mesa por la Sostenibilidad por el veto a la presencia de la Obra Cultural Balear (OCB).

Las fuerzas de izquierdas han señalado así que no participarán en este grupo de trabajo mientras el Ejecutivo autonómico no acepte la presencia de la OCB, “de innegable autoridad en la materia atendida su larga trayectoria social y en la defensa de la cultura, el patrimonio y la lengua propia”.

En un comunicado conjunto, los tres grupos parlamentarios han explicado que en el transcurso de una sesión de la comisión se ha preguntado por la ausencia de la OCB y rechazando el argumento del secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal, de que la OCB ya está representada a través del Fòrum de la Societat Civil.

Los partidos de izquierdas, sin embargo, rechazan esta justificación porque otras organizaciones presentes en el Fòrum, como los sindicatos, sí que tienen representación propia.

El portavoz socialista en el grupo de trabajo, Ares Fernández, ha calificado de “innegable” la trayectoria social y cultural de la OCB. “Seguramente el Govern no ha incluido a la OCB porque les debe de ser incómoda su presencia”, ha indicado.

Por parte de MÉS per Mallorca, la diputada Marta Carrió ha afirmado que el hecho de que el Govern se niegue a que la OCB forme parte de la Mesa “es la demostración del autoodio contra el catalán, la cultura y el país”.

“No podemos participar de mesas absolutamente sesgadas que sólo se contemplan como un club privado para aquellos que quieren continuar enriqueciéndose con el turismo y crecer hasta el infinito”, ha asegurado la diputada ecosoberanista.

Cristina Gómez, por parte de UP, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico no disimule sus “filias y fobias”. La diputada morada también ha criticado otros vetos como al tercer sector en el grupo de Bienestar Social y que no haya un grupo específico de vivienda.