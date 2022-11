Die Plattform Acelera Pyme, ein digitaler Treffpunkt für kleine und mittlere Unternehmen, feiert ihren ersten Geburtstag

Wie wir bereits bei anderen Gelegenheiten erwähnt haben, ist die Digitalisierung gleichbedeutend mit Verbesserung und Rentabilität, insbesondere für KMU und Selbstständige. In einem Land wie Spanien, in dem Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten, Kleinst-KMU und Selbstständige 99 % der Unternehmensstruktur ausmachen und 70 % der Arbeitsplätze schaffen, wird die digitale Transformation zu einer strategischen Achse für den wirtschaftlichen Aufschwung.

Und obwohl wir als Land im Vergleich zu anderen EU-Ländern eine privilegierte Position in Bezug auf digitale Fähigkeiten und modernste Konnektivitätsinfrastrukturen einnehmen, haben wir in Bezug auf die Digitalisierung noch einiges zu tun. Aus diesem Grund ist es die Priorität der Regierung, die digitale Transformation der KMU zu unterstützen und zu fördern.

In diesem Zusammenhang wurde das Programm Acelera pyme ins Leben gerufen. Diese Initiative des Ministeriums für Wirtschaft und digitale Transformation zielt darauf ab, ein Ökosystem für die digitale Transformation von KMU aufzubauen, das eine Referenz für das ganze Land darstellt. Aus diesem Grund wurde vor einem Jahr die Acelera pyme Platform als digitaler Treffpunkt für kleine und mittlere Unternehmen ins Leben gerufen. Wir erzählen Ihnen, was wir in den letzten 12 Monaten alles erreicht haben!

Acelera SME Platform: ein Jahr im Zeichen der digitalen Transformation

Wie Sie wissen, ist die KMU-Plattform von Acelera ein wichtiger Bestandteil des digitalen Ökosystems, das geschaffen wurde, um den KMU wertvolle Dienste und Inhalte für ihre verschiedenen Tätigkeitsbereiche anzubieten. Und das unabhängig von ihrer Größe, ihrem Sektor oder ihrem Digitalisierungsgrad.

Am 25. November jährt sich der Start der Acelera KMU-Plattform zum ersten Mal.

In diesem Sinne sind wir voller Freude und Stolz, wenn wir sagen, dass wir seit 12 Monaten Informationen, Ressourcen und Werkzeuge bereitstellen, um die Digitalisierung von immer mehr KMU zu fördern und zu unterstützen. In nur einem Jahr haben wir bereits mehr als 17 Millionen Besuche auf dem Portal verzeichnet. Möchten Sie mehr über diese Reise erfahren? Wir erzählen es Ihnen weiter unten!

Unsere wichtigsten Etappenziele in Zahlen

Derzeit sind rund 400.000 KMU registriert. Dies entspricht etwa 14 % der KMU mit 0 bis weniger als 50 Beschäftigten im Lande. Sie haben fast 170.000 Tests zur Selbsteinschätzung der digitalen Transformation und 45.000 Selbsteinschätzungen zur Cybersicherheit durchgeführt.

Darüber hinaus haben wir mehr als 3 Millionen Nutzer auf der Plattform gewonnen. Das bedeutet, dass mindestens 2 Millionen Besucher die Website https://acelerapyme.es/ besucht haben, unabhängig davon, ob sie dies über einen Computer oder ein mobiles Gerät getan haben oder ob sie die Website mehrmals besucht haben. Sie verbringen durchschnittlich 5 Minuten pro Besuch.

Außerdem wurde ein Netz von Acelera pyme-Büros eingerichtet, das 58 Acelera pyme-Büros im ländlichen Raum und 85 Acelera pyme-Büros umfasst. Damit gibt es insgesamt 143 Unterstützungspunkte für die digitale Transformation von KMU im ganzen Land. Darüber hinaus haben dieselben Ämter und andere Einrichtungen, die an der Initiative mitarbeiten, mehr als 600 Aktivitäten organisiert. All dies mit dem Ziel, alle KMU in ihrem Digitalisierungsprozess zu schulen und zu unterstützen.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Plattform besteht darin, hochwertige Inhalte bereitzustellen, die KMU in Fragen der digitalen Transformation unterstützen und anleiten können. Aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr rund 230 Inhalte geschaffen, die sowohl auf die Unterstützung von branchenübergreifenden KMU als auch von Kleinunternehmen ausgerichtet sind.

In diesem Sinne will die Acelera pyme Platform weiterhin dazu beitragen, die digitale Transformation von KMU und Selbstständigen voranzutreiben. Deshalb werden wir weiterhin daran arbeiten, ihr Wachstum zu fördern und ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Instrumente, Ressourcen und Inhalte zu verbessern. All dies, um den KMU den Anstoß zu geben, den sie brauchen, um ihre Digitalisierungsziele zu erreichen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana