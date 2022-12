Die Schule für industrielle Organisation, die als eine der 10 innovativsten Schulen in Iberoamerika anerkannt ist

Die Escuela de Organización Industrial wurde ein weiteres Jahr lang als eine der 10 innovativsten Bildungseinrichtungen Lateinamerikas anerkannt. Dies geht aus dem Innovations- und Avantgarde-Ranking von El Economista hervor, in dem sie um fünf Plätze auf den dritten Rang aufgestiegen ist.

Bei der zweiten Ausgabe dieses Rankings, für das mehr als hundert akademische Einrichtungen analysiert wurden, wurden “die Digitalisierung dieser Einrichtungen und ihre Fähigkeit zur Anpassung an die neue Realität” berücksichtigt.

Die Indikatoren der Studie stützen sich auf Punkte wie “die Innovation, die die Universitäten in ihrer Methodik angewandt haben, den Einsatz modernster Lernmittel, einen Lehrplan, der auf die vierte industrielle Revolution ausgerichtet ist, eine Fakultät, die Akademiker mit Experten verbindet, die die Realität der Wirtschaft kennen, die Internationalisierung der Einrichtung, die Bedeutung der Bildungserfahrung und die Vernetzungsfähigkeit der Studentenschaft”.

Das Ranking bewertet das EOI als eine Einrichtung, die im Bereich der technologischen Ausbildung an vorderster Front steht und zu den besten gehört, wenn es darum geht, ihre Studenten auf die Herausforderungen des digitalen Ökosystems vorzubereiten, wobei das Internet ein wichtiger Verbündeter ist.

EOI, die Business School mit der längsten Geschichte in Spanien und mehr als 142.000 Alumni, verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich der digitalen Technologien. Im Jahr 1997 war es das erste Zentrum seiner Art, das Online-Schulungen anbot, und 2009 war es ein Pionier bei der Integration der Methode des “mobilen Lernens” mit mobilen Geräten, was es dem EOI ermöglichte, sich schnell an neue Szenarien anzupassen und sein Schulungsangebot an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

Dieses Bemühen um die Anpassung an die Digitalisierung ist einer der Aspekte, die El Economista am meisten schätzt. Sie warnt in ihrem Bericht, dass die akademischen Zentren “auf den Zug der Digitalisierung aufspringen müssen, um Fachkräfte vorzubereiten, die ihre Aufgaben in einem Arbeitsmarkt erfüllen, der sich von dem vor einem Jahr völlig unterscheidet”.

Dank seiner Erfolgsbilanz und seiner Erfahrung in der digitalen Welt war EOI in der Lage, sich schnell an die neuen Anforderungen der Pandemie-Situation anzupassen. Darüber hinaus hat die School of Industrial Organisation aufgrund ihres starken Engagements für die Herausforderungen der Zukunft, insbesondere Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das Programm Green & Tech Talent ins Leben gerufen, das Rabatte von bis zu 30 % auf alle Master- und Executive-Programme bietet.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana