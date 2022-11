Die ZEC und zwei Sekundarschulen fördern ein bahnbrechendes Projekt zur dualen Berufsausbildung mit Unternehmen für 3D-Animation und Videospiele

Der Präsident der ZEC, Pablo Hernández, erklärt, dass die Verfügbarkeit von Talenten der Schlüssel zur Ansiedlung neuer Unternehmen ist, um die Industrie auf den Inseln anzukurbeln. Die Kanarische Sonderzone (ZEC) fördert gemeinsam mit Hochschulinstituten eine neue Form der dualen Berufsausbildung (FP) in den Bereichen 3D-Animation, Videospiele und virtuelle Realität auf den Kanarischen Inseln. Die Initiative ist Teil ihrer Strategie, Unternehmen mit lokalen Talenten zusammenzubringen.

Das im März dieses Jahres verabschiedete neue Berufsbildungsgesetz zielt darauf ab, die theoretische Ausbildung durch das Lernen in der Praxis zu ergänzen, um so Erfahrungen zu sammeln und die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern.

Das Projekt begann am IES César Manrique in Santa Cruz de Tenerife, weil es das einzige auf den Kanarischen Inseln war, das den höheren Zyklus in digitaler Kunst unterrichtete. In diesem Jahr wurde sie jedoch auch am IES Felo Monzón ins Leben gerufen, wodurch die Initiative auf Las Palmas de Gran Canaria ausgeweitet wurde.

Der Präsident der ZEC, Pablo Hernández, erklärt, dass die Arbeit des Konsortiums vor einem Jahr begann und darin bestand, “die Interessen des Produktionsgefüges und die Bedürfnisse der Studenten zusammenzubringen, um eine akademische Struktur zu schaffen, die den Erwartungen beider Seiten entspricht”. Für Hernández war es sehr befriedigend, an einem Projekt wie diesem mitzuwirken, das, obwohl es klein ist, den Grundstein für etwas Tiefgreifendes legt“.

Eliseo Martín Mora ist Lehrer und Koordinator für die duale Ausbildung an der IES César Manrique. Vor dem Inkrafttreten des dualen Systems absolvierten die Schüler in den letzten drei Monaten des Berufsbildungszyklus Praktika. Jetzt kommen die jungen Menschen durch Workshops im Klassenzimmer mit Fachleuten in Kontakt. Mondo TV, Tomavisión und No Wake sind einige der Studios, die an dem Ausbildungsprojekt teilnehmen. Darüber hinaus werden die besten Studienleistungen vom ersten Jahr an bis zum Abschluss des 10-monatigen Praktikums in professionelle Teams integriert.

Zur Umsetzung dieses Modells hat die Schule mit der ZEC zusammengearbeitet, die es international renommierten Unternehmen ermöglicht hat, ihre Türen für lokale Schüler zu öffnen, um ihr Lernen zu bereichern und sie mit einer Zukunft voller Möglichkeiten zu motivieren.

B-Water Animation Studios ist eines der Unternehmen, die Teil der ZEC sind und sich an dem Bildungsprojekt beteiligen. Zu seinen Kunden und Partnern gehören Walt Disney Pictures, Cartoon Networks, Rai, TVE, Sky und France TV. Angélica García Beltrán ist seine Leiterin. Sie ist der Meinung, dass “diese Erfahrung für die Studenten sehr wichtig ist, denn der Aufenthalt im Studio, umgeben von Fachleuten, vermittelt ihnen eine Menge Wissen”.

Nach Angaben der Geschäftsführerin hat ihr Unternehmen bereits mehrere Studenten eingestellt. “Wir engagieren uns stark für die Junioren. Was wir am meisten schätzen, ist ihre Einstellung, ihr Wille und ihre Beharrlichkeit, denn sie kommen mit weniger Wissen an, als wir ihnen wünschen. Der aktuelle Zyklus umfasst viele Disziplinen. Ich denke, wir sollten uns in Richtung Spezialisierung weiterentwickeln”, betont Angélica García.

Darío García ist der Gründer des Animationsstudios 3 Doubles Producciones, das im nächsten Monat mit dem Kinderkrimi “Inspektor Sun und der Fluch der schwarzen Witwe” eine der großen Wetten des spanischen Animationsfilms in die Kinos bringen wird. Er schätzt die duale Ausbildung sehr positiv ein: “Wir haben zwei Auszubildende und sehen viel Potenzial, so sehr, dass wir einige von ihnen nach Abschluss ihrer Ausbildung sogar einstellen könnten.

Seiner Meinung nach ist dieses duale Format “bei den Studenten sehr beliebt und hilft uns, freie Stellen für künstlerische Profile zu besetzen, für die es auf den Kanarischen Inseln eine große Nachfrage gibt”.

Mehr als eintausend Arbeitsplätze

Die Produktion von Computerunterhaltung begann sich im letzten Jahrzehnt auf den Inseln zu entwickeln. “Die kanarische Animationsindustrie existierte im Jahr 2016 praktisch nicht″, sagt der Präsident der Kanarischen Sonderzone. Nach Angaben der Unternehmen handelt es sich nun um eine konsolidierte Aktivität innerhalb der ZEC mit mehr als 1.000 Beschäftigten in diesem Sektor. Gleichzeitig gibt es eine aufstrebende Videospielindustrie, in der es immer mehr Unternehmen gibt.

Um die Wirtschaft zu diversifizieren und einen neuen wissensintensiven Produktionssektor wie die digitale Kunst zu schaffen, haben die Kanarischen Inseln Anstrengungen unternommen, um Investitionen und Talente aus dem übrigen Spanien und dem Ausland anzuziehen.

“In der ersten Phase holen sich die Unternehmen in diesen neuen Sektoren Talente aus dem Ausland, weil sie spezielles Wissen brauchen und es Jahrzehnte dauern würde, es hier von Grund auf zu entwickeln”, räumt Hernández ein. In einer Konsolidierungsphase wie der jetzigen, mit einem kreativen Ökosystem auf den Inseln, versuchen die Unternehmen, einheimische Talente anzuwerben. Diese Entwicklung lässt sich an der Zusammensetzung der Belegschaft ablesen. “Früher gab es 70 % oder mehr Ausländer, jetzt ist etwa die Hälfte des Personals einheimisch. Dies ist zweifellos eine Erfahrung, die die ZEC auf den Technologiesektor ausweiten möchte”, betont der Präsident der ZEC.

Einzigartiges Modell in Europa

Der Boom des audiovisuellen Sektors und der Videospiele, die von 40 % der Weltbevölkerung genutzt werden, ist eine Chance, die sich die Kanarischen Inseln nicht entgehen lassen sollten. Um Investitionen anzuziehen, werben die Kanarische Sonderzone (ZEC) und andere öffentliche Einrichtungen auf den internationalen Märkten für die Inseln mit einer unschlagbaren Kombination aus Rechtssicherheit, Steueranreizen, Hochleistungstechnologie, Konnektivität, Lebensqualität und lokalen Talenten.

Der Präsident der ZEC, Pablo Hernández, erklärt, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen für Unternehmen, die sich auf den Inseln niederlassen wollen, der Bedarf an qualifizierten Fachkräften ist. “Diese Art von wissensintensiven Unternehmen kann von überall aus arbeiten, aber sie brauchen ein professionelles Ökosystem, das es ihnen ermöglicht, ihre Projekte zu übernehmen und weiter zu wachsen, egal wo sie sind”, sagte Hernández.

Um diese Industrien zu fördern, baut das Konsortium Brücken zwischen Unternehmen und Ausbildungszentren und geht sogar bei der Werbung für die Inseln als Investitionsstandort neue Wege. Anlässlich der letzten Tokyo Game Show im August besuchte die ZEC die japanische Hauptstadt zusammen mit der Sekundarschule César Manrique, um das derzeit laufende duale Ausbildungsprojekt bekannt zu machen.

Der Koordinator der dualen Berufsausbildung, Eliseo Martín Mora, reiste mit dem Team des Konsortiums an, um sich über das japanische Modell der Videospielausbildung zu informieren, und präsentierte die Arbeit seiner Studenten den auf der Veranstaltung versammelten Unternehmen aus der ganzen Welt. “Es war unglaublich, dass einige der Schöpfer von Final Fantasy und andere sehr wichtige Leute in der Branche die Möglichkeit hatten, die von unseren Studenten entwickelten Spiele auszuprobieren. Das hat es noch nie gegeben. Es ist eine einzigartige Initiative in Europa”, betont der kanarische Lehrer.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana