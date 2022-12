Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Gründung von Start-ups auf den Kanarischen Inseln, Gleichstellungspolitik, Sponsoring und Mentoring

Wegen seiner Bedeutung für die Geschlechterkluft ist es eine der vier Klüfte, die die Strategie der spanischen Regierung für ein unternehmerisches Spanien überbrücken will: “Die Förderung des weiblichen Unternehmertums bedeutet einen Fortschritt in Bezug auf das Geschlecht, aber es ist auch eine Gelegenheit, Unternehmen zu schaffen, die die Fähigkeiten aller nutzen. Ein Geschäftsmodell, das auf Vielfalt setzt, schafft ein innovationsfreundlicheres Umfeld und profitiert von komplementären und alternativen Visionen, die besser mit der Realität unseres Umfelds übereinstimmen, was seine Wettbewerbsfähigkeit erhöht und größere Erfolgschancen verspricht. All dies wird zu einer höheren Arbeitsproduktivität und deren Beitrag zum Wirtschaftswachstum des Landes führen.

“Die Sicherstellung, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben und Zugang zu den gleichen Möglichkeiten haben - sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich - ist eine grundsätzliche Angelegenheit”, betont das Dokument der Estrategia España Nación Emprendedora. “Eine gleichberechtigte Präsenz in allen Bereichen der Gesellschaft wird die Vielfalt und die reale Verteilung des Landes widerspiegeln; sie bedeutet die ausgewogene Einbeziehung unterschiedlicher Perspektiven, Erfahrungen und Interessen und die Nutzung der Fähigkeiten aller, wodurch ein integratives und nachhaltiges Wachstumsmodell gewährleistet wird - laut den Vereinten Nationen ist eine nachhaltige Entwicklung ohne die Gleichstellung der Geschlechter nicht möglich”.

Bei der Analyse der Verteilung nach Berufsprofilen sind in Spanien ähnliche Tendenzen zu beobachten wie in den übrigen Ländern: Die Unterschiede sind in den STEAM-Berufen ausgeprägter, während sie sich in den Bereichen Verkauf und Marketing verringern. Betrachtet man den prozentualen Anteil der IKT-Fachkräfte auf europäischer Ebene, so liegt der Frauenanteil in Spanien bei 1 %, während der europäische Durchschnitt bei 1,7 % liegt, wie einer der Indikatoren des Digital Economy and Society Index 2020 (DESI) zeigt.

Die Kluft zwischen den Geschlechtern Der Global Entrepreneurship Monitor - die globale Beobachtungsstelle für Unternehmertum, die das Verhalten der unternehmerischen Dynamik in 50 Ländern untersucht - zeigt, dass nur in sechs Ländern der Welt die Raten des Unternehmertums von Männern und Frauen ähnlich hoch sind (2019-2020). In Europa ist Spanien das am besten positionierte Land: Es führt die Parität im sechsten Jahr in Folge an, mit 9 weiblichen Unternehmern auf 10 Männer; der europäische Durchschnitt liegt bei nur 6 Frauen auf 10 männliche Unternehmer.

Der Bericht zeigt auch, dass die Schaffung individuellen Wohlstands nicht die einzige Triebfeder für Unternehmerinnen ist: Frauen, die ein Unternehmen gründen, wollen die Welt verändern, im Gegensatz zu Männern, deren Hauptmotivation der Gewinn oder die Selbständigkeit ist.

Aus Sicht des Risikokapitals sind Frauen sowohl auf der Gründer- als auch auf der Investorenseite unterrepräsentiert. All Raise ist eine amerikanische Organisation, die sich für den Abbau der geschlechtsspezifischen Unterschiede einsetzt, indem sie weibliche Investoren ermutigt, sich an Risikokapitalfonds zu beteiligen, die in von Frauen geführte Unternehmensprojekte investieren. Laut ihrem Bericht AlIl In Women in the VC Ecosystem sind in den letzten Jahren einige Fortschritte erzielt worden.

Nach Angaben von Pitchbook hat sich die Zahl der von Frauen gegründeten Start-ups innerhalb von zehn Jahren weltweit vervierfacht, und auch die von Frauen getätigten Investitionen haben sich zwischen 2010 und 2018 vervierfacht. Darüber hinaus schaffen es Start-ups, die von mindestens einer Frau gegründet wurden, in kürzerer Zeit aus dem Markt auszusteigen (6,4 Jahre im Vergleich zu 74 Jahren bei den übrigen Unternehmen), was zweifelsohne eine wichtige Kennzahl für ihren Erfolg ist. Darüber hinaus haben laut South Summit 2018 von Frauen geführte Startups eine geringere Misserfolgsquote als von Männern geführte Projekte (22 % gegenüber 51 %).

Patenschaften und Mentoring für Frauen

Trotz aller Fortschritte und Errungenschaften ist es noch ein weiter Weg bis zur gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Management- und Führungspositionen in Unternehmen. Obwohl sich laut einer Studie von McKinsey & Company im Jahr 2019 87 % der Unternehmen in hohem Maße für die Geschlechtervielfalt in ihren Teams einsetzen - 2012 waren es noch 56 % -, ist die Zahl der Frauen in Führungspositionen nach wie vor deutlich geringer als die der Männer: Auf 100 Männer, die in Führungspositionen aufsteigen, kommen nur 72 Frauen.

Um diesen Trend umzukehren, ist es wichtig, dass junge Frauen Vorbilder haben, dass sie beim Aufbau von Vertrauen in ihre Fähigkeiten unterstützt werden, dass sie Kontakte knüpfen, die ihnen helfen, ihr berufliches Netzwerk aufzubauen, dass sie Mentoren haben, die dieselben Erfahrungen gemacht haben, mit denen sie sich jetzt konfrontiert sehen, und die sie dabei unterstützen können, Möglichkeiten und Wege für ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu finden.

Um diese Bemühungen anzuführen, wird die öffentliche Verwaltung ein Programm starten, das weibliche Führungskräfte in den Bereichen Großunternehmen, Unternehmertum und Innovation mit jungen Frauen mit hohem Potenzial und Fähigkeiten zusammenbringt, die in diesen Bereichen studieren oder ihre berufliche Laufbahn beginnen. Dieses Programm umfasst Patenschafts- und Mentoring-Aktivitäten, damit erfahrene Frauen junge weibliche Talente inspirieren und unterstützen können.

Zu diesem Zweck ist es von entscheidender Bedeutung, Referenzfrauen zu identifizieren, sie als Vorbilder sichtbar zu machen und Räume zu schaffen, in denen erfolgreiche Fachleute ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Empfehlungen mit anderen Frauen teilen können, um so die sozialen und kulturellen Barrieren im Arbeits- und Unternehmensumfeld zu überwinden. Darüber hinaus werden die öffentlichen Verwaltungen andere private oder öffentlich-private Programme unterstützen und fördern, die weibliche Führungskräfte in der Wirtschaft fördern.

Die Strategie “Spain Entrepreneurial Nation” zielt darauf ab, die Aktivität von weiblichen Investoren und das Interesse von Frauen an Investitionen zu fördern sowie einen höheren Prozentsatz von Frauen zu erreichen, die professionelle Investmentgruppen gründen oder ihnen beitreten. Die spanische Regierung möchte Ausbildungsmaßnahmen sowie Beratungs- und Unterstützungsdienste für den Investitionsprozess vorschlagen. Ziel ist es, den Investitionsprozess in Bezug auf Perspektiven, Ansätze und Interessen zu diversifizieren, um den Wertbeitrag zu den Projekten, in die investiert wird, zu ergänzen.

Der Fall der Kanarischen Inseln

Auf den Kanarischen Inseln nehmen die Initiativen von Unternehmerinnen im Bereich Innovation weiter zu und werden durch ein öffentliches Unterstützungsnetz für Innovation und innovatives Unternehmertum gefördert. Die vom Netzwerk der Zentren für Innovation und Unternehmensentwicklung der Kanarischen Regierung erfassten Daten zeigen, dass 25 Prozent der Erfolgsgeschichten, die vom CIDE-Netzwerk bis 2020 beraten werden, von Frauen geleitet werden.

Die Regierung der Kanarischen Inseln fördert die Einbeziehung der Geschlechterperspektive als Querschnittsaufgabe in die von ihr auf regionaler Ebene entwickelten Initiativen und fördert weibliche Talente durch die Bereitstellung von Ressourcen, Möglichkeiten und allen zu diesem Zweck verfügbaren Mitteln, wie z.B. Förderlinien und Subventionen, durch Beratung und Unterstützung bei der Finanzierung, durch die Förderung von Programmen zur Sichtbarmachung und durch Strategien für den Zugang zu Wissen für neue Unternehmerinnen.

Auf den Kanarischen Inseln müssen Maßnahmen ergriffen werden, um das Wachstum der von Frauen geführten Start-ups zu fördern. In der vom Instituto de la Mujeres veröffentlichten Studie “El emprendimiento digital femenino en España situación y prospección” werden Anreize für das digitale Unternehmertum von Frauen in Form von Stipendien, Schulungen, Steuervorteilen und speziellen Finanzierungsprogrammen vorgeschlagen; Business Angels verpflichten sich, mindestens 30 % der von Frauen gegründeten Unternehmen zu finanzieren.

In dem Dokument wird auch vorgeschlagen, spezielle Ausbildungsprogramme für Unternehmerinnen zu schaffen, die Sichtbarkeit von Frauenunternehmen auf Veranstaltungen, Messen und in den Medien zu erhöhen, wobei ebenfalls mindestens 30 % erreicht werden sollten, Programme an Universitäten für das Unternehmertum von Frauen zu schaffen oder zu verbessern, leistungsfähigere Netzwerke von Unternehmerinnen zu schaffen und Verbände für das Unternehmertum von Frauen zu unterstützen.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana