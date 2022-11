Industrie registriert EPIs Gesundheitscluster für die technologische und digitale Transformation von KMU

Das Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus hat den Cluster “EPIs Salud” als innovative Unternehmensgruppierung im Entstehen begriffen. Der am 6. Juni 2022 rechtlich konstituierte Cluster besteht bisher aus 3 Organisationen und 18 Unternehmen, in denen viele KMU vertreten sind, und soll in Zukunft viele weitere Akteure der Wertschöpfungskette des Sektors umfassen.

Bei der offiziellen Vorstellung des Clusters heute in Oviedo sagte der Generalsekretär für Industrie und KMU, Raül Blanco, dass “der Anstoß zur Gründung dieses Clusters auf die Notwendigkeit einer schnellen, organisierten und wirksamen Reaktion dieses Sektors auf künftige Notsituationen wie die von COVID 19 zurückzuführen ist. Die Notwendigkeit, die produktiven und technologischen Kapazitäten des Sektors in Spanien zu erhalten und zu fördern und eine nationale Produktion, ein nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu haben, wurde hervorgehoben, um uns für den Fall einer neuen Krise, nicht unbedingt nur einer Gesundheitskrise, abzusichern”. Ziel des Clusters ist es, die Industrie für persönliche Schutzausrüstungen und medizinische Geräte als wettbewerbsfähigen Sektor zu konsolidieren, indem Unternehmen, Technologie- und Forschungszentren, Rohstoffproduzenten und Maschinenhersteller zusammengeführt und koordiniert werden und eine strategische Reserve an Produktionskapazitäten geschaffen wird, um neuen globalen Herausforderungen zu begegnen.

Letzteres steht im Einklang mit der Nationalen Katastrophenschutzstrategie 2019, die die Schaffung einer strategischen Reserve an persönlicher und gesundheitlicher Schutzausrüstung vorsieht, um Arbeitnehmer im Besonderen (einschließlich des Gesundheitspersonals) und Bürger im Allgemeinen in gesundheitlichen und nicht-gesundheitlichen Krisensituationen und Notfällen (Bedrohungen und Katastrophen im Allgemeinen) zu schützen.

Darüber hinaus werden im Rahmen dieser Organisation öffentlich-private Partnerschaften und gemeinsame Anstrengungen in den Bereichen Forschung, Innovation, Produktion, Digitalisierung und Ausbildung in diesem Sektor gefördert.

Förderprogramm für innovative Unternehmenscluster

Ihre Eintragung in das Register der AEI ermöglicht es ihren Mitgliedern, an den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen des Programms zur Förderung innovativer Unternehmensgruppierungen teilzunehmen.

Dieses Programm geht von dem grundlegenden Ziel aus, die Kapazitäten der EBI oder der Cluster zu nutzen, um die Beteiligung von KMU an großen Innovations- und Digitalisierungsprojekten und an den Wertschöpfungsketten der verschiedenen Industriesektoren zu katalysieren, eine Rolle, die angesichts der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Situation heute noch wichtiger wird. Dazu gehört auch, die technologische und digitale Transformation unserer KMU auf nationaler Ebene durch Cluster deutlich und einheitlich zu beschleunigen.

Zu diesem Zweck unterstützt das Programm mit öffentlichen Mitteln die Strategien für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die von den innovativen Unternehmensgruppierungen entwickelt werden, die durch ihre Eintragung in das Register der innovativen Unternehmensgruppierungen des Ministeriums für Industrie, Handel und Tourismus als solche anerkannt sind.

Das Programm wird aus dem allgemeinen Staatshaushalt finanziert, und seit 2021 wurden zusätzliche Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen mit Mitteln der nächsten Generation veröffentlicht. In den Jahren 2021 und 2022 wurden mehr als 97 % des geplanten Budgets ausgeführt, wobei für die vier Aufforderungen insgesamt mehr als 84 Mio. EUR vergeben wurden.

Folgende Arten von Maßnahmen und Projekten kommen für eine Förderung im Rahmen des Programms in Frage:

Zeile 1. Maßnahmen zur Unterstützung der Tätigkeit von innovativen Unternehmensgruppierungen.

Zeile 2. Technische Machbarkeitsstudien.

Zeile 3. Projekte der digitalen Technologie.

Die in dieser Rubrik eingereichten Projekte müssen Wissen und/oder Technologien beinhalten, die die digitale Transformation der Unternehmen, die sie durchführen, in den folgenden Kategorien fördern:

Industrielle Forschungstätigkeiten.

Experimentelle Entwicklungstätigkeiten.

Organisatorische Innovation.

Prozessinnovation.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana