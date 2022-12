Start des Projekts “CRECE+: Unternehmertum, Wiederunternehmertum und Recycling”

CEOE-Teneriffa startet das Projekt “CRECE+: Unternehmertum, Wiederunternehmertum und Recycling”, eine Initiative, die von der kanarischen Arbeitsverwaltung genehmigt wurde und in den Plan für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit eingebettet ist (finanziert durch den Europäischen Wiederaufbaufonds, Next Generation EU).

Das Projekt CRECE+ zielt darauf ab, wirtschaftliche und soziale Aktivitäten und Innovationen zu fördern und zu entwickeln, unternehmerische Initiativen und kollektive Beschäftigung zu unterstützen, mit besonderem Schwerpunkt auf der produktiven Transformation und dem Fortschritt hin zu einer grünen und digitalen Wirtschaft.

An wen richtet sich das CRECE+ Projekt?

Mit einem provinziellen Anwendungsbereich (Teneriffa, La Palma, La Gomera und El Hierro).

Was sind die Vorteile dieses Projekts?

Wodurch unterscheidet sich das Projekt CRECE+ von anderen Beratungsdiensten für Unternehmer und Unternehmen?

Das Projekt CRECE+ ist kein einmaliger Beratungsdienst für Unternehmer und Unternehmen. Dieses Projekt bietet denjenigen, die sich anmelden, eine Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielen, ihren Prozess der unternehmerischen Initiative oder der Unternehmensumwandlung auf individuelle Weise zu begleiten.

Wenn Sie sich mit einer dieser Aussagen identifizieren können, ist dieses Projekt genau das Richtige für Sie:

Dieser Kanal unterstützt Verwaltungseinheiten mit Plänen zum Unternehmertum:

Der Impulsa Startups Channel und der Impulsa Ventures Inkubator richten sich an: 1) Neugründungen, die sich um eine Inkubation bemühen. 2) Berufsbildungszentren oder Universitäten, die das Unternehmertum fördern 3) Lokale Entwicklungsbüros, Räte und öffentliche Einrichtungen mit Plänen zur Förderung des Unternehmertums. 4) Etablierte oder reife Unternehmen des Sektors, die mit einer Startup-Strategie innovativ werden wollen (Corporate Venturing) 5) Investoren oder Risikokapitalgeber, die an Startups und an den Steuervorteilen der Kanarischen Inseln interessiert sind. 6) Start-ups, die sich als ZEC-Unternehmen oder digitale Nomaden niederlassen wollen 7) Öffentliche Einrichtungen, die sich für Unternehmertum und lokale, insulare oder regionale Entwicklung einsetzen.