Verbesserung der Rechtssicherheit und Anpassung der ZEC an die digitale Wirtschaft

Der am Dienstag vom Ministerrat gebilligte und am Donnerstag an das spanische Abgeordnetenhaus weitergeleitete Entwurf des Allgemeinen Staatshaushalts (PGE) für das Jahr 2023 enthält drei Neuerungen für die Kanarische Sonderzone (ZEC), die deren Präsident Pablo Hernández für “sehr wichtig für die Anpassung an die digitale Wirtschaft” hält. Das Dokument, das nun das parlamentarische Verfahren durchläuft, garantiert die Kontinuität und Rechtssicherheit der Dreiecksgeschäfte, legt klarere Regeln für immaterielle Güter aus den Bereichen Technologie, Wissenschaft, audiovisuelle Medien und Videospiele fest und gibt gleichzeitig der Konnektivität der Region neuen Auftrieb, indem es die Investitionsattraktivität für Luftfahrtunternehmen erhöht.

Mit dem neuen PGE wird das Gesetz 19/1994 über die kanarische Wirtschafts- und Steuerregelung (REF) geändert, um dem Dreieckshandel im Rahmen der ZEC Kontinuität und Rechtssicherheit zu verleihen, sofern die beteiligten Unternehmen eine wesentliche Struktur auf den Inseln haben, d.h. ihre kaufmännischen Leiter auf den Inseln arbeiten, auch wenn die Waren nicht über die Inseln befördert werden. Diese Unternehmen werden verpflichtet sein, ihre Teams, einschließlich des jeweiligen Managements, vor Ort zu beschäftigen und auf den Inseln zu investieren, um in den Genuss von Steueranreizen zu kommen. Finanztransaktionen und solche, die mit Steuerparadiesen zusammenhängen, sind ebenfalls ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Entwurf des Gesetzes über das öffentliche Rechnungswesen schafft auch einen neuen Rechtsrahmen für die Produktion von immateriellen Gütern. Die Maßnahme zielt darauf ab, klarere, an die digitale Wirtschaft angepasste Regeln festzulegen, sowohl in Bezug auf die Arbeits- als auch auf die Investitionsanforderungen, um “dynamische” Unternehmen anzuziehen, die Unternehmen und Wissen schaffen. Dieses Ziel steht in vollem Einklang mit dem, was Hernández zusammen mit seinem Team bei seinem Amtsantritt als Präsident der ZEC im Februar 2021 vorgeschlagen hat.

Der ZEC ist es in den letzten Jahren gelungen, mit Rekordzahlen bei der Gründung von Unternehmen und der Schaffung von Arbeitsplätzen in der Wirtschaft der Inseln an Gewicht zu gewinnen. Dieses Wachstum ist vor allem auf den Aufschwung zurückzuführen, den die Film- und Fernsehproduktion, die Animation, die Videospiele und die Technologieunternehmen auf den Inseln erfahren haben. Der Präsident des Konsortiums räumt jedoch ein, dass “ein rechtlicher Rahmen, wie er im Haushaltsentwurf vorgeschlagen wird, notwendig ist, um mehr und bessere Investitionen anzuziehen”.

Der Präsident der Organisation ist der Meinung, dass “die ZEC mehr und besser gewachsen ist, wenn ein Konsens das Instrument vorangetrieben hat, daher sind wir sicher, dass dies eine weitere Gelegenheit für die Kanarischen Inseln und den REF sein wird, Fortschritte zu machen”.

Wenn diese Maßnahmen angenommen werden, “werden wir besser auf die Herausforderung der wirtschaftlichen Diversifizierung der Region vorbereitet sein”, betont der Präsident der ZEC. Er betonte auch, dass das Projekt “vollständig mit den OECD-Empfehlungen zu immateriellen Gütern übereinstimmt”. “Dies wird es uns ermöglichen, größere Unternehmen anzuziehen und gleichzeitig unser Instrument gegen diejenigen abzuschirmen, die versuchen, ihre Steuerlast unrechtmäßig zu verringern”, sagte er.

Neuer Schwung für die Inseln

Das Projekt gibt auch dem Luftverkehr auf den Inseln neue Impulse. Während die Kanarische Sonderzone den Fluggesellschaften bereits die Möglichkeit bot, im Gegenzug für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Einrichtung von Stützpunkten auf den Inseln in den Genuss ihrer Steuerregelung zu kommen, erhält diese Tätigkeit nun eine solide rechtliche Struktur. Laut Hernández könnte dies zu einer “besseren Anbindung führen, die für eine Region in äußerster Randlage wie die Kanarischen Inseln von grundlegender Bedeutung ist, und so unsere touristische Wettbewerbsfähigkeit mit neuen regelmäßigen Flugverbindungen und neuen stabilen Arbeitsplätzen bei den Fluggesellschaften stärken”.

Die Staatskonten werden derzeit im Abgeordnetenhaus behandelt, wo die verschiedenen politischen Kräfte Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf einreichen können. Auch das Dokument der Exekutive unterliegt einem Bericht des kanarischen Parlaments. “Zweifellos kann der Text durch die Beiträge, die er im Laufe seiner Bearbeitung erhält, bereichert werden, aber der erste Ausgangspunkt stellt einen außerordentlichen Fortschritt bei der Konsolidierung der Kanarischen Sonderzone dar. Wir werden in der Lage sein, den Anlegern eine legale Zahlungsfähigkeit zu bieten, und wir werden den internationalen Standards perfekt entsprechen, was die ZEC zu einem legitimen Instrument macht, das der aktuellen Wirtschaft angepasst ist”, schließt Hernández.

Fünfte Schlussbestimmung. Änderung des Gesetzes 19/1994 vom 6. Juli 1994 über die Änderung der wirtschaftlichen und steuerlichen Regelung der Kanarischen Inseln.

Mit Wirkung für Steuerzeiträume, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen, wird das Gesetz 19/1994 vom 6. Juli 1994 zur Änderung der wirtschaftlichen und steuerlichen Regelung der Kanarischen Inseln wie folgt geändert:

Erstens. Artikel 42 wird wie folgt umformuliert:

“Artikel 42: Körperschaftssteuer. Sonderregelung.

Akkumulierbarkeit.

1. Die Körperschaften der Kanarischen Sonderzone zahlen die Körperschaftssteuer mit folgenden Besonderheiten: a) Sie wenden den im folgenden Artikel festgelegten Sondersteuersatz auf den Teil der Bemessungsgrundlage an, der den Tätigkeiten entspricht, die sie im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone tatsächlich und materiell ausüben.

b) Die Unternehmen der Kanarischen Sonderzone führen ihre Bücher nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs und den sonstigen anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften, unbeschadet der folgenden Besonderheiten: a') Sie müssen die in den Abschnitten 1 und 2 des Artikels 44 dieses Gesetzes genannten Vorgänge in getrennten Büchern ausweisen.

b) Die in Artikel 31 Absatz 2 Buchstabe c) dieses Gesetzes genannten Zweigniederlassungen müssen eine von der Buchführung der Kanarischen Sonderzone getrennte Buchhaltung führen.

c') Der Anhang zum Jahresabschluss muss eine Aufschlüsselung des Teils der Gewinn- und Verlustrechnung sowie aller Konten enthalten, die die Verwendung des Gewinns aus Geschäften widerspiegeln, die tatsächlich und wesentlich innerhalb des geografischen Gebiets der Kanarischen Sonderzone getätigt wurden, wobei auf diese der gemäß Artikel 44 dieses Gesetzes ermittelte Prozentsatz anzuwenden ist.

c) Die Steuerpflichtigen, die die in Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a) Ziffer ii) des vorliegenden Gesetzes genannten Warenumsätze tätigen, sind verpflichtet, vierteljährlich eine informative Erklärung über die außerhalb der Kanarischen Sonderzone getätigten Warenumsätze zu unterzeichnen, in der der Ursprung und der Bestimmungsort der Waren, die Art der Waren, die Menge und andere erforderliche Angaben gemäß dem Zollkodex der Union und anderen geltenden Vorschriften festgehalten werden. Außerdem müssen sie die entsprechenden Zollunterlagen aufbewahren. Ein Erlass des Ministers für Finanzen und öffentliche Verwaltung genehmigt die informative Erklärung und die Anforderungen an das Register für Geschäfte mit Waren, die außerhalb der Kanarischen Sonderzone durchgeführt werden.

2. Die Steuervergünstigungen der Kanarischen Sonderzone können mit anderen Beihilfen für Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen des Gemeinschaftsrechts kombiniert werden“.

Zweitens: Artikel 44 wird wie folgt neu formuliert:

“Artikel 44: Körperschaftsteuer. Bestimmung des Teils der Steuerbemessungsgrundlage, der den tatsächlich und materiell im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone ausgeführten Umsätzen entspricht.

Um den Teil der Steuerbemessungsgrundlage des Rechtsträgers der Kanarischen Sonderzone zu bestimmen, der für die Anwendung des Sondersteuersatzes aus Vorgängen stammt, die materiell und tatsächlich im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone durchgeführt werden, wird der Prozentsatz auf die Steuerbemessungsgrundlage des Rechtsträgers angewandt, der sich aus der Multiplikation des Ergebnisses eines Bruchs, in dem sie enthalten sind, mit hundert ergibt:

1. Im Zähler, mit positivem Vorzeichen, der Betrag der folgenden Transaktionen:

a) Übertragungen von beweglichen körperlichen Gegenständen, die im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone durchgeführt werden.

Die Verbringung von materiellen Gütern gilt in folgenden Fällen als im geografischen Geltungsbereich der Kanarischen Sonderzone erfolgt:

(i) wenn die Bereitstellung für den Erwerber in diesem Gebiet erfolgt oder der Versand oder die Beförderung, die für eine solche Bereitstellung erforderlich sind, von diesem Gebiet aus eingeleitet wird.

ii) wenn im Falle des Erwerbs von Waren zum Wiederverkauf, ohne dass die Waren das kanarische Hoheitsgebiet wesentlich durchqueren, die Handelsgeschäfte innerhalb des geografischen Gebiets der Kanarischen Sonderzone getätigt wurden und den Abschluss eines Handelszyklus mit wirtschaftlichen Ergebnissen in diesem Gebiet bestimmen.

Die im vorstehenden Absatz genannten Handelsgeschäfte gelten als im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone durchgeführt, wenn sie vom geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone aus organisiert, geleitet, in Auftrag gegeben und in Rechnung gestellt wurden und mindestens neunzig Prozent der bei der Durchführung dieser Geschäfte entstandenen Kosten, mit Ausnahme der Kosten für den Erwerb der gelieferten materiellen Güter und der Kosten für deren Transport und Verkehr, dem Einsatz der persönlichen und materiellen Ressourcen des auf den Kanarischen Inseln ansässigen Rechtsträgers entsprechen.

Wenn die Waren außerhalb des geografischen Gebiets der Kanarischen Sonderzone installiert oder zusammengebaut werden sollen, wird der Wert der in diesem Gebiet durchgeführten Vorbereitungs- und Herstellungsarbeiten sowie der Wert der zur Vervollständigung der Lieferung oder Installation erbrachten Dienstleistungen einbezogen, sofern diese mit den dem Unternehmen der Kanarischen Sonderzone zugewiesenen und in dessen geografischem Gebiet befindlichen Mitteln durchgeführt werden, unbeschadet ihrer Verlagerung für die Installation, sofern diese in der Jahresberechnung sechs Monate nicht überschreitet.

b) Übertragungen von Immobilien, die Teil des der Tätigkeit zugeordneten Anlagevermögens sind, einschließlich der dinglichen Rechte daran, wenn sich die Vermögenswerte im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone befinden.

c) Die Erbringung von Dienstleistungen, die mit den Mitteln des Unternehmens durchgeführt werden, die in der Kanarischen Sonderzone angesiedelt sind. Als solche gelten Geschäfte mit Waren und Dienstleistungen, die unter Einsatz von Informations- und Telekommunikationstechnologien mit den Mitteln des Rechtsträgers in der Kanarischen Sonderzone und in der Art und Weise und gemäß den durch Verordnung festzulegenden Anforderungen durchgeführt werden.

(i) Bei Auftraggebern, die Luftverkehrsdienstleistungen erbringen, stehen im Zähler des Bruches die Einnahmen aus der Beförderung von Fluggästen oder Gütern mit Ausgangs- oder Zielort im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone, unabhängig davon, ob es sich um Direktflüge oder Flüge mit Zwischenlandung handelt, in dem Verhältnis, in dem die Ausgaben für materielle und personelle Ressourcen im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone zu den Gesamtkosten der Erbringung der Verkehrsdienstleistung stehen.

Bei den Kosten für die Erbringung der Beförderungsleistung für den Teil der Reise nach oder von den Kanarischen Inseln handelt es sich um materielle und personelle Ressourcen, die sich im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone befinden.

In den Zähler des Bruches gehen in dem im ersten Absatz angegebenen Verhältnis die Einkünfte aus den im Zusammenhang mit der Luftbeförderung erbrachten Nebenleistungen ein, die nicht im Preis des Flugscheins enthalten sind, sowie die sonstigen Einkünfte aus den für den Fluggast an Bord des Luftfahrzeugs erbrachten Leistungen, soweit sie zu den im Anhang zu diesem Gesetz vorgesehenen Tätigkeiten gehören.

Der anteilige Teil der Einkünfte aus der Beförderung von Fahrgästen, Waren oder Einkünften an Bord, der den Tätigkeiten entspricht, die von außerhalb der Kanarischen Sonderzone gelegenen Zentralen oder Niederlassungen verwaltet werden, wird nicht berücksichtigt.

d) Die Übertragung von Nutzungs- oder Verwertungsrechten an Computeranwendungen, von gewerblichen Schutzrechten, die nicht nur Unterscheidungsmerkmale des Steuerpflichtigen oder seiner Produkte sind, und von Rechten an geistigem Eigentum sowie deren Übertragung auf nicht verbundene Einrichtungen, die von dem Unternehmen im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone geschaffen wurden, soweit sie sich im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone befinden.

e) Transaktionen, die von den im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone gelegenen Tätigkeitszentren des Unternehmens der Kanarischen Sonderzone aus an seine außerhalb des genannten geografischen Gebiets gelegenen Zweigniederlassungen getätigt werden, wenn diese von der Zweigniederlassung für die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen an Dritte genutzt wurden.

2. Im Zähler, mit negativem Vorzeichen, der Wert der folgenden Operationen:

a) Umsätze, die die im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone gelegenen Tätigkeitszentren des Unternehmens aus der Kanarischen Sonderzone von seinen außerhalb des genannten geografischen Gebiets gelegenen Niederlassungen erhalten, sofern diese von dem Unternehmen aus der Kanarischen Sonderzone für die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen an Dritte verwendet wurden.

b) Übertragung von Aktiva und Passiva, die das kanarische Sonderzonenunternehmen von Unternehmen erwirbt, die nicht den Status eines kanarischen Sonderzonenunternehmens haben, als Folge von Vorgängen im Rahmen der Sonderregelung für Fusionen, Ausgliederungen, Einbringung von Vermögenswerten, Austausch von Wertpapieren und Verlegung des Sitzes einer Europäischen Gesellschaft oder einer Europäischen Genossenschaft von einem Mitgliedstaat in einen anderen der Europäischen Union, die in Kapitel VII des Titels VII des Gesetzes 27/2014 vom 27. November über die Körperschaftssteuer vorgesehen ist.

3. Der Nenner umfasst den Betrag des Gesamteinkommens und anderer positiver Komponenten der Steuerbemessungsgrundlage des Rechtsträgers der Kanarischen Sonderzone.

4. Der Prozentsatz, der sich aus der Anwendung der oben genannten Kriterien ergibt, wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet.

5. Für die Berechnung des oben genannten Anteils werden die genannten Transaktionen zu ihrem Wert für die Zwecke der Körperschaftssteuer erfasst, mit Ausnahme derjenigen, die zwischen den Tätigkeitszentren des Unternehmens der Kanarischen Sonderzone, die sich innerhalb des geografischen Gebiets der Kanarischen Sonderzone befinden, und seinen Niederlassungen, die sich außerhalb des besagten geografischen Gebiets befinden, getätigt werden; diese werden nach dem normalen Marktwert derselben berechnet, der gemäß den Bestimmungen des Artikels 18.4 des Gesetzes 27/2014 vom 27. November über die Körperschaftssteuer ermittelt wird.

Als in der Kanarischen Sonderzone befindlich im Sinne dieses Artikels gelten: a) Flugzeuge, die aufgrund ihres Bestimmungsortes zur Verbesserung der Verbindungen zwischen den Kanarischen Inseln beitragen, und zwar unter den durch Verordnung festzulegenden Bedingungen.

b) Schiffe, die unter spanischer Flagge fahren und ihren Heimathafen auf den Kanarischen Inseln haben, einschließlich der im Sonderregister für Schiffe und Schifffahrtsgesellschaften eingetragenen Schiffe.

(c) Computersoftware, gewerbliche Schutzrechte, die keine bloßen Unterscheidungszeichen des Steuerpflichtigen oder seiner Produkte sind, und Rechte an geistigem Eigentum in dem Prozentsatz, der sich aus dem folgenden Bruchteil ergibt:

i) Im Zähler stehen die Ausgaben, die dem Unternehmen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Schaffung des Vermögenswerts entstanden sind und die dem Einsatz der personellen und materiellen Ressourcen des Unternehmens im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone entsprechen, sowie die Ausgaben, die sich aus der Vergabe von Unteraufträgen an Dritte, die nicht mit dem Unternehmen verbunden sind, ergeben und die mit materiellen und personellen Ressourcen in dem genannten Gebiet durchgeführt werden, sofern die Entscheidungen über die Organisation der genannten materiellen und personellen Ressourcen sowie über die Vergabe von Unteraufträgen von dem Unternehmen getroffen werden, ohne dass Entscheidungen der allgemeinen Verwaltung des Unternehmens oder der Gruppe berücksichtigt werden.

(ii) im Nenner alle Ausgaben, die dem Unternehmen in direktem Zusammenhang mit der Schaffung des Vermögenswertes entstanden sind.

Auf keinen Fall dürfen Finanzaufwendungen, Abschreibungen auf Immobilien oder andere Aufwendungen, die nicht unmittelbar mit der Schaffung des Vermögenswertes zusammenhängen, in das oben genannte Verhältnis einbezogen werden.

6. Der besondere Steuersatz wird ausschließlich auf den Teil der Bemessungsgrundlage angewandt, der dem niedrigeren der folgenden Beträge entspricht:

(a) der Betrag, der sich aus der Anwendung des in Absatz 4 festgelegten Prozentsatzes auf die Steuerbemessungsgrundlage ergibt.

(b) den Betrag, der sich aus der Anwendung der folgenden Regeln ergibt:

- 1.800.000 Euro für die Unternehmen der Kanarischen Sonderzone, die die Mindestanforderungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen gemäß Artikel

31.2.e) des vorliegenden Gesetzes.

- 500.000 Euro für jede weitere Stelle, die über das Minimum hinausgeht, bis zu 50 Stellen.

- Für die Schaffung von mehr als 50 Arbeitsplätzen sowie für die in den beiden vorangegangenen Regeln genannten Fälle gilt in jedem Fall folgende Begrenzung: Die Minderung der Bruttosteuerschuld in jedem Steuerzeitraum nach Anwendung des in der Kanarischen Sonderzone geltenden Sondersatzes gegenüber dem allgemeinen Körperschaftsteuersatz darf 30 % des Nettoumsatzes des Unternehmens in der Kanarischen Sonderzone nicht überschreiten.

Unter der Nettoarbeitsplatzschaffung ist die Zahl der im geografischen Gebiet der Kanarischen Sonderzone seit der Eintragung des Unternehmens in der Kanarischen Sonderzone geschaffenen Nettoarbeitsplätze zu verstehen, gegebenenfalls unter Ausschluss der Eingliederung einer früheren Belegschaft.

Änderungen bei der Nettoarbeitsplatzschaffung werden in dem Steuerjahr wirksam, in dem sie eintreten.

7. Für die Zwecke der vorstehenden Absätze gelten Umsätze, die direkt oder indirekt mit Personen oder Einrichtungen getätigt werden, die in nicht kooperativen Rechtsordnungen ansässig sind, oder die über Personen oder Einrichtungen gezahlt werden, die in solchen Rechtsordnungen ansässig sind, nicht als in der Kanarischen Sonderzone getätigt.

