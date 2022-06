Alex Dantart, cofundador de Moonback: “El dinero para crear una startup debe salir del propio emprendedor”

Alex Dantart, inversor y cofundador de empresas como Moonback, nos da las claves del emprendimiento. Nos explica cuál es su papel en las starups en fases iniciales y aconseja a los nuevos creadores para buscar inversión.

Alex Dandart asegura que la incubación universitaria ha sufrido un crecimiento radical en los últimos años, ya que las universidades se están volcando no solo en crear programas de emprendimiento si no también en programas de incubación. Aunque cree que aún faltan grandes figuras del emprendimiento dentro de dicha institución. “Veo que todavía se puede trabajar para que el ecosistema se enriquezca mucho más. Es decir, deberían apoyarse en figuras reales y no sólo dedicarse a construir programas de incubación”, asegura el inversor.

A aquellos alumnos universitarios que quieran crear su propia startup Dandart les aconseja lanzarse a emprender directamente. Cree que la mejor manera de aprender es poner en práctica los conocimientos que han adquirido, pero han de estar seguros de que es lo que quieren en su vida. Asegura que la vida del emprendedor es dura y deben tener una capacidad mental y una situación económica óptima para poder emprender. Aclara que nunca debe hacerse por necesidad, se puede poner como ejemplo el año 2010 cuando la crisis económica creó una necesidad de trabajo y donde la gente se lanzó a emprender, sin embargo, un 98% de las empresas fallaron. “El emprendimiento debe ser vocacional, tiene que salir de dentro y tiene que ser algo que tú quieras hacer per se”, apunta Dandart.

Una vez se tome la decisión de montar una startup y se tenga claro que es por vocaciones, se debe pensar una buena idea. Para él esta es la clave del éxito. Desde su posición, Dandart ayuda a los nuevos emprendedores a afrontar el reto, les enseña a mejorar en su camino para que después ellos mismos sepan qué deben ajustar en su idea o en el proyecto para que este funcione.

Ahora hay muchos proyectos de incubación que se dedican a generar emprendedores y no a generar ideas, por lo que aconseja primero validar, tunear y pincelar la idea para que el proyecto que está en la mente del emprendedor quede perfecto.

En cuanto a los equipos mixtos de trabajo Alex Dantart asegura que pueden llegar a funcionar muy bien siempre y cuando no sean excesivamente heterogéneos. La globalización y las tecnologías permiten crear empresas de este tipo, pero destaca que cuando los socios provienen de culturas muy diferentes se puede dificultar mucho la tarea de creación. Además, se debe tener en cuenta cómo funciona la economía de cada país, por ejemplo, en Latinoamérica la economía funciona de manera muy diferente a España, lo cual ha desembocado en una tendencia de los españoles de querer trabajar con personal de allí ya que sale mucho más barato. En conclusión, “siempre es bueno crear equipos mixtos, pero teniendo en cuenta cómo y qué ingredientes hay que mezclar”.

Alex Dandart anima también a emprender de manera local, un buen sitio son las Islas Canarias donde ve una gran oportunidad tras la catástrofe del volcán. A raíz de esto pueden surgir muy buenas ideas, se pueden crear proyectos que cubran necesidades que hayan surgido recientemente.

Por último, lo primero que tiene que conseguir una startup para buscar inversores y financiación son clientes, ya que por mucho que tengas un equipo genial, por mucho que hayas trabajado meses en el MVP, trabajar directamente en el producto final en lugar de probar algo primero que funcione es un error. Dandart comenta que el dinero del inversor externo en fases iniciales tiene que servir para hacer crecer esa idea que se ha puesto en práctica, pero el dinero para crear una startup debe salir del propio emprendedor