Sanidad insta a los aeropuertos españoles a prevenir la posible entrada del coronavirus que ha causado varias muertes en Asia

El Ministerio de Sanidad ha informado a las autoridades aeroportuarias sobre la situación del nuevo coronavirus que tiene su origen en China para que "estén preparadas en caso de que sea necesario activar el procedimiento de actuación establecido para los puntos de entrada".



De ello informa el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, en una actualización de su último informe, en el que vuelve a señalar que el riesgo de introducción del virus en nuestro país "en este momento, se considera muy bajo", al igual que el impacto que supondría para la salud pública en caso de detectarse un caso importado.



La Subdirección General de Sanidad Exterior ha sido la que informado a las autoridades aeroportuarias y también lo ha hecho a los centros de vacunación internacional, para que den las recomendaciones oportunas a los viajeros.



Sanidad, según el informe, se encuentra en permanente contacto con los organismos internacionales como la Organización Mundial de la alud (OMS), el Centro de Control de Enfermedades Europeo y la Comisión Europea, para evaluar los riesgos de la situación y coordinar las medidas de respuesta.



Este mismo miércoles, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que iba a mantener una reunión de seguimiento con los responsables del CCAES para analizar la situación del brote con los últimos datos disponibles.



Además, se está elaborando un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos en España.



No obstante, Illa ha transmitido este miércoles un mensaje de tranquilidad y ha asegurado: "Estamos preparados para actuar ante cualquier eventualidad".



Desde el inicio del brote se han registrado 447 casos confirmados, 440 en China (65 casos fuera de Wuhan) y 6 casos importados en Tailandia (3), Japón (1), Corea del Sur (1), Taiwán (1) y EEUU (1). Hasta el momento se han notificado 9 fallecidos.



Sanidad recuerda que España no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan y esta ciudad no es un destino turístico frecuente, aunque se prevé en las próximas semanas un incremento de viajeros hacia y procedentes de China por las festividades del Año Nuevo Chino.



Dentro de europa, sí tienen vuelos directos con esa ciudad china Francia, el Reino Unido e Italia.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha convocado para este miércoles al Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional con el objetivo de revisar el estado de la situación en los países afectados, valorar si el evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y la pertinencia de emitir recomendaciones temporales.