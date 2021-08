Canarias es la única comunidad española que continúa este martes en aviso rojo por calor

Canarias es la única comunidad española que continúa este martes en aviso rojo (riesgo extremo) por calor y hay otras cuatro comunidades más (Andalucía, Baleares, Cataluña y Extremadura) que tienen aviso amarillo (riesgo) por altas temperaturas y fuertes vientos.

La ola de calor en Canarias amainará a partir del miércoles

Saber más

En concreto, son tres islas del Archipiélago las que siguen en aviso de nivel rojo, que estará activo desde las 12.00 a las 17.00 horas, cuando se esperan temperaturas de 40 grados: Gran Canaria (sur, este y oeste), Tenerife (sur, este y oeste) y La Palma (oeste).

Después de los últimos seis días de temperaturas asfixiantes, los termómetros han bajado en casi toda España de manera que en la Península y Baleares ya han dejado de marcar, e incluso de superar, los 40 grados como era habitual en muchas provincias desde el pasado miércoles 11 de agosto, cuando comenzó la ola de calor.

Tan solo Canarias sigue registrando valores muy altos, sobre todo la islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife que están en aviso rojo en el día de hoy por temperaturas de hasta 40 grados en las horas centrales del día, con mayor incidencia en el sur y este de estas islas.

En La Gomera y en El Hierro hay aviso naranja (riesgo máximo) por calor de hasta 37 grados; Lanzarote y Fuerteventura tienen aviso amarillo (riesgo) por hasta 36 grados de máxima y en todo el Archipiélago, excepto en la isla de Lanzarote, donde hay aviso por vientos de hasta 70 kilómetros por hora y fuerza 7 en el mar.

En cuanto a la Península, las temperaturas más altas se esperan este martes en las comunidades de Andalucía y Extremadura, amabas con aviso amarillo por valores que alcanzarán los 39 grados en Córdoba o los 38 en la provincia de Badajoz. En el caso de Cataluña y de Baleares el aviso amarillo es por vientos costeros de fuerza 7 y olas de tres metros en la isla de Menorca del Archipiélago balear.

La Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto; con la naranja existe un riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto peligro para las actividades usuales y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.