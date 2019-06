Las lluvias regresan este miércoles a toda Canarias

Las temperaturas descenderán este miércoles en Canarias, sobre todo las máximas en zonas del interior, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.



Los cielos nubosos y lluvias débiles predominarán en el norte de las islas de mayor relieve, con predominio de intervalos nubosos en horas centrales.



En el resto de zonas, cielos poco nubosos en general, con algún intervalo de nubes de evolución. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, más probable durante la tarde.



Viento del nordeste, ocasionalmente fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve y en la vertiente sur de Jandía. Predominio del régimen de brisas en costas del suroeste.



En el mar habrá componente norte o noreste fuerza 4 o 5 arreciando a 6 en costas oeste y sureste. Marejada en aumento a fuerte marejada en costas oeste y este. En costa norte componente norte fuerza 3, marejadilla. En costa suroeste, variable 1 a 3, rizada o marejadilla.



PREVISIÓN PARA ESTE MIÉRCOLES POR ISLAS:



LANZAROTE



Intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, más probable durante la tarde. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 18-25



FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil, ocasional y dispersa, más probable durante la tarde. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas en zonas del interior. Viento del nordeste que ocasionalmente podrá ser fuerte en la vertiente sur de la península de Jandía.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 19-23



GRAN CANARIA



En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos en horas centrales; no se descartan lluvias débiles y ocasionales, más probables al final del día. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubes de evolución. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas en zonas del interior. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y donde no se descarta alguna racha puntual durante la tarde. Predominio del régimen de brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 18-22



TENERIFE



En el norte y nordeste se esperan lluvias débiles, con predominio de los intervalos nubosos en horas centrales; en el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubes de evolución. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas en zonas del interior y en cumbres. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, sin descartarse alguna racha puntual durante la tarde. Predominio del régimen de brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 19-26



LA GOMERA



En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos en horas centrales; no se descartan lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del norte. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste, que ocasionalmente podrá ser fuerte en extremos este y oeste. Predominio del régimen de brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera: 19-25



LA PALMA



Predominio de cielos nubosos en el norte y este, tendiendo a intervalos nubosos en horas centrales; baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubes de evolución. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas en zonas del interior. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en punta sur y extremo noroeste. Predominio del régimen de brisas en la costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma: 18-21



EL HIERRO



En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos en horas centrales; no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en zonas altas. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste. Predominio del régimen de brisas en la costa suroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 18-22