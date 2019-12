'El cuponazo' de la ONCE reparte 150.000 euros en Canarias

El cuponazo de la ONCE ha repartido 150.000 euros en Lanzarote en el sorteo del viernes 29 de noviembre, ha informado este lunes la Delegación Territorial de la ONCE en Canarias.



Javier Alejandro Domínguez, agente vendedor de la ONCE desde abril de 2001, repartió ciento cincuenta mil euros -seis cupones premiados a las 5 cifras del primer premio- en su kiosco de la calle Pérez Galdós, en el barrio de Valterra (Arrecife).



La Territorial recuerda que el Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por 3 euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie.



Si se opta por el Cuponazo XXL, por 5 euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente.



Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL, y el sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las seis extracciones de segunda categoría.



Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas.