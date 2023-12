Un hotel ''ilegalizable'' de Lanzarote, más cerca de ser considerado de gran lujo

El tramo de costa con más hoteles ilegales de España está en Lanzarote. En la isla se han construido al menos 44 complejos turísticos al margen de la ley. La concesión masiva de licencias ilegales en Yaiza y Teguise dieron lugar al conocido como caso Yate, que concluyó con la anulación de 37 licencias correspondientes a 22 establecimientos hoteleros. Uno de los símbolos de esta etapa corrupta es el hotel Princesa Yaiza, propiedad del empresario Juan Francisco Rosa. Ahora, el Cabildo de Lanzarote ha aprobado su clasificación provisional como hotel de cinco estrellas gran lujo.

La Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo incluye como nueva categoría a los hoteles de cinco estrellas de gran lujo. “Al tener informe de Costas de que cumple, al tener resolución expresa de Costas de que cumple, se le otorga autorización provisional de que cumple con la Ley Turística. La licencia es municipal, nosotros no analizamos nada urbanístico, sino sectorial de turismo”, subrayan desde la máxima corporación insular. Este periódico ha solicitado sin éxito tener acceso a los informes de Costas a los que hace referencia el Cabildo.

El hotel Princesa Yaiza recibió sus licencias en los años 1998 y 2001. La construcción ocupa 26.429 metros cuadrados del Plan Parcial Costa Papagayo. Se trata de un complejo de 5 estrellas y 660 plazas. Las licencias fueron anuladas por la Justicia por la falta de un informe previo, preceptivo y vinculante de compatibilidad con el Plan Insular y por la falta de un informe jurídico municipal.

Según el Estudio Legalidad Urbanística, elaborado por el Cabildo, el hotel no se adecuaba al Plan Insular de Ordenación del Territorio de 1991, a la Revisión del 2000, al Plan Parcial y no contaba con autorización turística. Además, este análisis concluye que supera el número de plazas permitido en los planes de ordenación y excede el límite máximo de la edificabilidad para uso turístico establecido en el PIOT.

La obra ejecutada tiene un total de cinco plantas: tres sobre rasante y dos bajo rasante. De este modo, incumple el número máximo de tres plantas (dos sobre rasante de la calle).

Desde el Ayuntamiento de Yaiza aseguran que no han recibido la resolución de Costas, pero aseguran que “tiene claro” que “si el hotel no cumple en su proyecto de legalización con la normativa urbanística, no aprobará su licencia”. “Todos los actos municipales sobre los expedientes de legalización de licencias son comunicados a la Justicia, como es preceptivo”, añaden.

Un hotel “ilegalizable”

El Ayuntamiento de Yaiza concluyó en 2016 que el Princesa Yaiza “no es legalizable”. La corporación municipal emitió un informe desfavorable al proyecto de legalización presentado por la propiedad del hotel y resolvió que la legalización de la edificación era “imposible”.

Entre las razones por las que el hotel es ilegalizable, según explicó entonces el Ayuntamiento, es por haber construido 5.000 metros de la superficie máxima permitida. Un nuevo comunicado emitido por la corporación en 2021 evidenció que su criterio seguía siendo el mismo: la legalización del Princesa Yaiza seguía siendo imposible si no se derrumba parte del complejo.