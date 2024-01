Indignación en Lanzarote por las pintadas de una artista francesa en una casa abandonada

Una nueva polémica se ha desatado en Lanzarote. En esta ocasión, por las pintadas que una artista grafitera francesa ha hecho en una casa abandonada de la isla. ''Lanzarote, estoy enamorada de ti. Encontré esta espectacular casa abandonada y la pinté. Como sabrás, no he pintado al aire libre de forma espontánea durante años... pero esta isla es inspiradora. Me siento feliz de dejar un pedacito de mí aquí“, ha publicado en su cuenta de Instagram la artista Vanessa Alice, conocida como Miss Van.

Decenas de lanzaroteños han mostrado su rechazo en las redes sociales, pero también han instado a las autoridades competentes a cuidar y a velar por la protección del patrimonio de la isla. También se ha sumado a las críticas el presidente del Cabildo insular, Oswaldo Betancort. “Me opongo a este tipo de intervenciones artísticas en nuestra tierra. El arte sí tiene cabida en nuestras islas, pero integrándose y respetando el patrimonio y la cultura'', ha señalado en su cuenta de Instagram. Además, ha invitado a la artista a una reunión en el Cabildo de Lanzarote para ''hablar'' y explicarle su punto de vista y ''las consecuencias que tienen este tipo de acciones''.

En las últimas semanas, otros episodios similares han despertado el rechazo de la población canaria. En Fuerteventura, la Policía Local de La Oliva sancionó a once conductores por conducir por el volcán Calderón Hondo, un espacio natural protegido. Pocos días antes circulaban por las redes sociales imágenes de una fiesta ilegal organizada en el interior de este mismo volcán. La Policía Local logró identificar a los participantes, que se exponen a sanciones de entre 3.000 y 200.000 euros por una infracción grave por un posible daño irreparable al entorno, debido a la fragilidad del cono volcánico y también por la presencia en este espacio de especies silvestres en régimen de protección especial.

En Tenerife también se ha hecho viral un vídeo en el que puede observarse a dos visitantes italianos corriendo por el Parque Nacional del Teide por fuera de los senderos señalizados y permitidos. Estas imágenes han salido a la luz en pleno debate por la subida supuestamente ilegal del youtuber The Grefg al pico del Teide, avalado por el Cabildo insular.