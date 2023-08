Lanzarote, la isla sin agua donde miles de litros se pierden antes de llegar a las casas

En Lanzarote nunca ha sobrado el agua. Durante siglos, los habitantes de esta isla canaria han inventado todo tipo de métodos para no desperdiciar ni una sola gota. Los conejeros construyeron aljibes y maretas. Dentro de las casas, las familias fregaban los platos con dos pilas de agua. “Una con jabón para limpiar y otra solo con agua para aclarar”, cuenta una vecina de Teguise. “Cuando era pequeño, recuerdo que salía al barranco los días de lluvia con una soga para intentar desviar el agua hasta nuestro aljibe”, relata un vecino de Haría. Ahora la isla aprovecha el agua del océano a través de grandes plantas desaladoras. Sin embargo, el 56,42% de los litros que se producen se pierde en el camino antes de llegar a los hogares y la capacidad de producción se ha reducido en 10.000 metros cúbicos al día.

Lanzarote y La Graciosa enfrentan en la actualidad una fuerte crisis hídrica. Las infraestructuras han quedado obsoletas y los residentes sufren constantes cortes en el suministro. Las últimas han tenido lugar justo este fin de semana, cuando el Archipiélago atraviesa los peores días de la ola de calor y está en alerta máxima por las altas temperaturas. La escasez de lluvias convierte a la isla en un territorio dependiente y en los últimos años ha situado a la agricultura en la cuerda floja. Este sábado, las fincas agrícolas no pudieron abastecerse ni de agua regenerada, ni de agua potable.

Las averías son más frecuentes e intensas durante los meses de verano por la presión turística. Solo en 2022, esta isla en la que hay censadas 150.000 personas recibió casi tres millones de visitantes, lo que hace que las infraestructuras sean insuficientes. Lo mismo sucede en La Graciosa. Aunque en el censo hay apuntadas 700 personas, su población se multiplica en la temporada alta.

En un año, la tubería de agua que conecta las dos islas ha sufrido más de seis averías. Este mes de agosto, cuando el territorio está al 100% de ocupación, los residentes han sufrido problemas con el abastecimiento de agua, de cobertura móvil y de internet. “Estamos con un hilito de agua, sobre todo al mediodía”, cuenta un trabajador de La Graciosa. Los residentes de la octava isla tienen que recurrir a métodos rudimentarios para desarrollar su rutina. Así, compran decenas de garrafas para poder lavarse, limpiar la ropa o fregar los platos.

Hace ya un año, la empresa encargada del ciclo integral del agua en Lanzarote, Canal Gestión, se vio obligada a activar un protocolo de actuación urgente por la rotura de la tubería “frágil y obsoleta”, que provocó una situación “sumamente crítica”, según la propia empresa, en la isla.

Alfredo Villalba es el alcalde de Haría, uno de los municipios más rurales de Lanzarote. “Sigue habiendo cortes. Un día uno, otro día otro. Por lo que siempre se ha dicho, la prioridad está en las zonas turísticas y las zonas rurales están en segundo lugar. Nuestro enfado viene por todo eso”, señala. Asimismo, insiste en que los cortes están generando un coste añadido para las familias, al tener que disponer de depósitos en las casas para los que se utilizan bombas e hidros eléctricos.

“La situación del agua en Lanzarote es dramática y las quejas son reiteradas”, señala el alcalde. Villalba recuerda también la importante repercusión económica de esta crisis. “Las zonas agrícolas llevan cinco semanas sin que se les abastezca de agua. Luego algunos dirigentes de la isla presumen de la necesidad de fortalecer el sector primario, cuando ni siquiera somos capaces de dar el agua que necesitan”, lamenta.

Al otro lado de la isla, en el municipio turístico de Yaiza, el enfado también se palpa. “Nuestro municipio es turístico. El principal problema radica en las pérdidas por infraestructuras obsoletas en la red de distribución”, ha indicado el alcalde, Óscar Noda.

“Nosotros nos estamos quedando en un apartamento y la propietaria nos avisó de los cortes de agua. Ella tiene un aljibe y nos pidió responsabilidad en el consumo para no vaciarlo. Sí que hemos oído que hay cortes en el norte”, cuenta una visitante de Tenerife que se aloja en Puerto del Carmen, otro núcleo turístico.

El informe sobre capacidad de carga encargado a Gaia Consultores Insulares SLU por el anterior gobierno, liderado por Dolores Corujo (PSOE), concluyó que el alojamiento turístico consume por turista alojado ''bastante más agua'' que el consumo per capitalidad de la población. Aunque las estadísticas oficiales no diferencian el gasto de agua turístico y el de los residentes, algunas estimaciones realizadas por la Reserva de la Biosfera indican que el consumo turístico duplica “como mínimo” al doméstico.

La disponibilidad de agua en Lanzarote depende de la producción de agua potable desalada. ''En este caso no se puede hablar de capacidad de carga en relación con los recursos naturales, obviamente absolutamente superada, sino más bien de suministro de las plantas desaladoras'', indica el estudio. ''Los recursos hídricos superficiales pueden considerarse nulos y los subterráneos extremadamente escasos''.

El Cabildo insular presentó hace una semana su Plan de Actuaciones de Abastecimiento y una batería de medidas que requerirán una inversión de 90 millones de euros. El objetivo es agotar todas las herramientas y recursos disponibles antes de declarar la isla en situación de emergencia hídrica. La corporación también presentó un plan de choque inmediato que consiste en detectar fugas ocultas en la red de distribución y en renovar 38 calles con un alto índice de averías en diferentes puntos de la isla. Aún no se ha especificado de qué calles se trata.

Entre las soluciones propuestas por el gobierno de Oswaldo Betancort está la incorporación de dos desaladoras procedentes de La Palma. Estas plantas fueron instaladas en la isla durante la erupción volcánica para abastecer a los cultivos de la zona de Puerto Naos, después de que las tuberías quedaran sepultadas por la lava. Además, se iniciarán sondeos de investigación para instalar una desaladora de agua portátil en Caleta de Sebo, el principal núcleo poblacional de La Graciosa.

El Consorcio de Agua propone aumentar también la capacidad de producción de la Central de Desalinización Díaz Rijo en 20.000 metros cúbicos al día. De esta forma se podrá “garantizar la demanda actual que se ha incrementado en un 6%, absorber las puntas de consumo en los períodos de máxima ocupación hotelera y disponer de una sobrecapacidad de producción del 20%”. Según los planes del Cabildo, esta medida costará 9,5 millones.

El alcalde de Yaiza ha presentado un escrito a la Presidencia del Cabildo y al Consorcio de Agua exigiendo “una vez más” los trece informes que pidió en abril “con documentación técnica pormenorizada sobre suministro, pérdidas, inversiones, subvenciones, depuración y agua agrícola de la última década”. “Si el Cabildo presentó un Plan de Actuaciones de Abastecimiento basado en un exhaustivo diagnóstico deduzco que mis inquietudes tendrán rápida respuesta”, asevera Óscar Noda. También pide información sobre qué administraciones van a cofinanciar los 90 millones de inversión y cuáles son los tiempos de ejecución de los proyectos.

La empresa encargada del ciclo integral del agua en Lanzarote es Canal Gestión, una filial de la compañía madrileña Canal de Isabel II. Esta tarea la asumió en 2013 mediante una concesión otorgada por el Consorcio del Agua de Lanzarote, integrado por el Cabildo y los siete ayuntamientos. El informe de cuentas de Canal Gestión Lanzarote en 2022 revelan que existen “una serie de factores que pueden ocasionar dudas significativas sobre el funcionamiento normal de la Sociedad”.

Una de las causas es que el patrimonio neto de la compañía es negativo por importe de 50.444 euros. “Estos fondos propios negativos son consecuencia de los malos resultados de los dos ejercicios precedentes”, señala el informe. Según este documento, la empresa ha tenido que suscribir un crédito con Canal de Isabel II por 153 millones de euros para poder cumplir con sus compromisos de pago e inversiones.

“El plan de choque del Cabildo no sabemos en qué consiste porque no se ha contado con los ayuntamientos. De lo que se trata es de dulcificar la imagen de una empresa que está incumpliendo de manera reiterada el servicio de abastecimiento”, considera el alcalde de Haría.

La gestión del agua en la isla ha ido siempre acompañada de problemas económicos. Este 2023 el Tribunal Supremo ha hecho firme una deuda de 15 millones de euros del Consorcio a Canal Gestión. De acuerdo con el contrato firmado entre el Consorcio y Canal Gestión, tal y como informó Diario de Lanzarote, el Consorcio debía actualizar las tarifas de agua a partir de 2017 de manera anual, aplicando el Índice de Precios al Consumo (IPC) más un 1%.

Para evitar una subida notable antes de las elecciones de 2019, la subida que se aplicó fue inferior. Ahora, la subida acumulada lleva a un incremento de al menos un 25% respecto a lo que pagan en la actualidad los consumidores.

