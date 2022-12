Manifestación en La Graciosa contra el cierre de la vía de playa Lambra en cumplimiento de la Ley de Costas

Los vecinos de La Graciosa se han manifestado este jueves por las calles de Caleta del Sebo para mostrar su rechazo a la decisión de cerrar una vía de la isla a su paso por Playa Lambra.

En la parroquia Virgen del Mar de La Graciosa se concentraron más de un centenar de vecinos a las 11:00 horas, y caminaron por las principales calles, pasando por las zonas de la sociedad y los corrales para acabar en el muelle.

Los asistentes portaban pancartas, megáfonos y pitos, que hicieron sonar durante alrededor de una hora en una protesta en la que la gente participó a pie, en bicicleta o en jeep y se corearon gritos de “más gestión y menos prohibición”, “costas escucha, la Lambra no se toca” o “el pueblo unido jamás será vencido”.

Según los manifestantes, la protesta se debe al cierre inminente de una de las vías de la isla a su paso por Playa Lambra, un corte que se esta llevando a cabo dentro de la obra de arreglo de las carreteras de la isla, ejecutada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN).

Para finalizar la acción a su llegada al muelle, cuatro vecinos leyeron un manifiesto en el que muestran el sentir del pueblo, que considera que “se están tomando decisiones importantes” en su entorno “sin un proceso de participación ciudadana con los moradores de la isla”.

A continuación, reproducimos el manifiesto íntegramente:

“El pueblo de La Graciosa se levanta para decir no al cierre de Playa Lambra. Un pueblo que como muchos siempre ha trabajado para salir adelante. Hoy nos paramos y queremos que se nos escuche. No puede ser que se siga gestionando esta isla y no se tenga en cuenta nuestra opinión.

Nosotros somos los que vivimos aquí y también contamos. Es cierto que durante años reivindicamos que se arreglaran las carreteras, pero queremos que se sepa que no estamos de acuerdo en la manera en que se están haciendo las cosas. No nos parece bien que Costas, para autorizar el arreglo de las vías, ponga como condición el cierre de Playa Lambra. Esa carretera ya se usaba mucho antes de la ley de costas, viene recogida en el plan rector de 2006 y, curiosamente, ya fue acondicionada en 2009 con fondos de Plan E.

Esa carretera es utilizada, tanto por residentes como por turistas, para ir a la playa, para ir a pescar o simplemente para dar un paseo por el norte de la isla.Estamos de acuerdo en que es necesario regular la circulación de vehículos, pero no nos parece bien que se cierre una de las tres únicas vías que tenemos.

Recordar que en 2006 ya se había cerrado el acceso al Barranco de los Conejos o a Montaña Amarilla. Durante estas últimas semanas hemos trasladado nuestro descontento por esta decisión. Nos hemos reunido con costas y con varias de las instituciones responsables de la isla. Hemos planteado alternativas, como abrir una nueva vía o utilizar la misma con condiciones, pero nuestras propuestas no han servido de nada.

Es por eso que hemos llegado a este punto, queremos que se sepa que no estamos de acuerdo en el cierre de Playa Lambra. Pedimos tanto al Ayuntamiento de Teguise, como al Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias y a la Administración General del Estado que se sienten y traten de buscar la manera de no cerrar esta carretera, porque opciones hay, antes de abrir nuevas vías que estropeen mucho más este territorio. Hoy el pueblo de La Graciosa se levanta y dice alto y claro ¡NO AL CIERRE DE PLAYA LAMBRA!“.