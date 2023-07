El presidente del Cabildo de Lanzarote cobrará 3.000 euros anuales menos que Pedro Sánchez tras la encuesta ciudadana

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (Coalición Canaria), cobrará finalmente 87.120 euros anuales, casi 6.000 euros menos de lo que pretendía inicialmente (92.928 euros brutos al año). Por tanto, el nuevo presidente insular cobrará 3.000 euros menos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (90.010 euros anuales), pero un 30% más que su antecesora, Dolores Corujo (PSOE). Así lo ha decidido la encuesta ciudadana que anunció la pasada semana ante la polémica desatada por la subida salarial. Un 61% de las personas a las que se consultó puntuó esta opción entre otras más elevadas.

La muestra, de 300 personas a las que se les consultó telefónicamente, determinó que su sueldo debía ser de 87.120 euros, la más baja de las opciones planteadas y que iban desde esta cantidad a los 104.544 euros. Entre las opciones, la ciudadanía también pudo escoger entre 98.196 euros o 92.928, (respaldada por un 15% de los encuestados).

Los datos fueron expuestos en un pleno convocado de urgencia por el alcalde con tan solo dos horas y media de antelación, motivo por el que recibió críticas por parte de la oposición, en especial por el grupo socialista. El sueldo de Betancort será mayor que el de su predecesora, Dolores Corujo (PSOE), que cobraba 67.000 euros anuales (20.000 menos que el actual).

La medida fue respaldada por los grupos que sustentan el Gobierno (CC y PP) tras una semana de polémica respecto a la subida salarial. Betancort, en un principio había anunciado que realizaría una consulta abierta, pero finalmente se optó por una encuesta telefónica.

Una felicitación del presidente del Cabildo al portavoz de Vox

Oswaldo Betancort insistió en que asume percibir su sueldo en función del número de habitantes de la isla y añadió que lanzó la idea de impulsar una consulta popular, que no está reglada, pero que le molesta que se diga que es una medida “tramposa”. “Yo sabía que la ciudadanía iba a decir 87.000”, aseguró el presidente que insiste en que se ajusta a la normativa.

El presidente del Cabildo de Lanzarote también felicitó las palabras del portavoz de Vox por hablar de “digna subida de sueldos que hemos pactado entre todos y todas”.

El PSOE le acusa de falsear datos

Oswaldo Betancort se escudó en programar este pleno de urgencia en que había que cerrar las nóminas del personal. La portavoz socialista, Ariagona González, reprochó a Betancort el “espectáculo” que ha dado a lo largo de estos días para finalizar, ahora, con una convocatoria extraordinaria que a su juicio “no es tal”, pues “no responde al interés general sino a sus prisas por cerrar cuanto antes este espectáculo bochornoso”.

La socialista acusó al nuevo presidente insular y a sus defensores de “mentir de manera sistemática” a lo largo de estos días al afirmar e insistió en que la ley no obliga a subirse el sueldo en esas cantidades. “La ley establece topes máximos, pero no señala ningún mínimo. No creo que pretenda hacernos creer que el resto de presidentes de Cabildos incumplen la ley”, incidió. Además, González hizo hincapié en que los alcaldes socialistas no se han subido el sueldo en un 40% y detalló que el alcalde de Tías ha pasado de 56.650 a 63.888,58, una subida del 12,78%; el de San Bartolomé de 51.800 a 58.072, una subida del 12,11% y el de Haría de 42.400 a 48.000, un 13,21%.

“A usted se le aplica el mismo límite salarial que a Carolina Darias, la alcaldesa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La diferencia está en que Carolina Darias, por ética, por su concepto del servicio público, por vergüenza, ha establecido su sueldo en 71.400 euros al año”, insistió.

Una muestra telefónica de 300 personas

Un representante del Centro de Datos de Lanzarote explicó durante el pleno la metodología y señaló que este trabajo fue realizado tras ser requerido por el presidente de la Corporación Insular la pasada semana. Según apuntó, se descartó una consulta online por la “poca fiabilidad tecnológica que tienen ese tipo de consultas” al poder votar personas que no son de la isla o incluso dos veces. Finalmente, se realizaron más de 2.000 llamadas, pero se dieron como válidas 300 que se entrevistó a personas de más de 18 años y de diferentes barrios de la isla.

No solo se consultó sobre el salario del presidente del Cabildo, sino por otras cuestiones como la percepción de la situación económica de Lanzarote, que las personas encuestadas valoraron como buena. También se preguntó por la situación económica en el hogar y por la prioridad que deben tener las inversiones públicas de la isla, a lo que la mayoría puntuó que las infraestructuras sociosanitarias, educativas y el agua.