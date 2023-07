El presidente del Cabildo de Lanzarote somete a consulta popular su intención de cobrar más que Pedro Sánchez

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort (Coalición Canaria), ha abierto una consulta popular para que la población de la isla determine su sueldo. El nacionalista ha tomado esta decisión después de la polémica que generó su propuesta de cobrar 92.928,03 euros brutos anuales, más que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE). ''Quiero que la gente sepa que vengo aquí a solucionar problemas y no a generar problemas'', ha señalado este martes en el pleno convocado para aprobar, entre otros puntos, la retribución de los miembros de la corporación.

Betancort ha querido dejar encima de la mesa este asunto y ha abierto un plazo de 48 horas para que la población de Lanzarote elija qué sueldo quiere que se fije el presidente insular. ''Durante esta semana el sueldo del presidente se ha cuestionado no solo a nivel insular, sino a nivel internacional. Yo creo que ante las adversidades hay que sacar las posibilidades'', comenzó.

El presidente ha defendido que su propuesta tenía base legal. ''He solicitado cuáles son las posibilidades económicas de la retribución. La ley estatal establece entre 92.000 euros para ciudadanías de 150.000 habitantes como Lanzarote. Tengo la posibilidad conforme a la normativa de llegar a los 104.000 euros. Me he puesto lo mínimo'', señaló.

''Si yo me fuera a poner el sueldo, posiblemente estaríamos hablando de una cifra mayor, porque mi trabajo no tiene precio, igual que si le pregunto a cualquier profesional de la isla'', apuntó.

La ciudadanía podrá elegir entre cuatro opciones: 104.000 euros (el máximo); un euro más del funcionario que más cobra; la cifra que propuso Betancort (92.928 euros) o una cifra inferior. “Si cobramos más que Pedro Sánchez, será porque el pueblo quiere''.

Por su parte, el presidente sí ha querido mantener las cantidades propuestas para el viceconsejero y los consejeros. El vicepresidente primero, Jacobo Medina (PP), cobrará 80.000 euros brutos anuales. Por su parte, los consejeros con dedicación exclusiva recibirán 70.000 euros brutos anuales , así como los consejeros que sean portavoces de los grupos de la oposición.