Yaiza responde al Cabildo: sin autorización turística y el visto bueno de Costas no puede regularizar el Papagayo Arena

El hotel Papagayo Arena lleva años funcionando sin licencia, pero su situación legal no parece estar cerca de resolverse. El Ayuntamiento de Yaiza ha lanzado durante la noche de este martes un comunicado en el que aclara que no puede resolver licencia urbanística para el complejo de Playa Blanca sin el visto bueno de Costas y si el establecimiento no devuelve a la población el vial público de acceso a la costa que privatizó con su construcción. Según ha aclarado el gobierno municipal, para regularizar la situación del complejo hotelero, también es necesaria la autorización turística que el Cabildo de Lanzarote comenzó a tramitar este lunes. Aunque el gobierno insular aseguró que se trataba de dos procedimientos diferentes, este expediente es preceptivo.

“Yaiza no puede conceder licencia urbanística sin la autorización turística previa de la primera corporación insular”, ha respondido tajante en un comunicado la corporación que dirige Óscar Noda. El Ayuntamiento se ampara en la Ley 2/2019 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que recoge que la implantación de nueva oferta alojativa turística en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife queda “sometida a autorización previa habilitan de los respectivos cabildos insulares”. Según esta normativa, la autorización previa es exigible para renovaciones y ampliaciones de los hoteles.

Para poder resolver la situación del hotel ilegal Papagayo Arena, el Ayuntamiento de Yaiza también necesita el visto bueno de Costas, que ha situado al complejo en la zona de protección del litoral. El órgano ha revisado el deslinde de la playa y ha confirmado que la anchura de la servidumbre colindante con el mar son 100 metros y no 20. Además, la resolución de la Dirección General de la Costa y el Mar ordena “rectificar las situaciones jurídicas registradles contradictorias con el deslinde aprobado”. “En tanto en cuanto no tenga ambas autorizaciones no podrá emitir resolución ninguna sobre el proyecto de legalización del hotel”, aseveran desde el municipio.

En esta zona de servidumbre, está prohibido construir viviendas u hoteles de ningún tipo. Por esta razón, el Ayuntamiento ha anunciado que recurrirá el nuevo deslinde, “no expresamente por el hotel Papagayo Arena, sino por la amplia franja de afección en territorio municipal”.

La licencia del hotel fue anulada en la sentencia del caso Yate, que marcó una de las etapas más oscuras del municipio sureño. El alcalde José Francisco Reyes otorgó decenas de licencias “sin más base legal que su capricho”, según recoge la sentencia. Ahora, el complejo funciona con más plantas de las permitidas y ocupando un vial público de acceso a la costa. En esta línea, el Ayuntamiento de Yaiza subraya que para comenzar con el proyecto de legalización del establecimiento, este debe subsanar la ocupación de los viales públicos peatonales de acceso a la costa.

El colectivo ecologista BenMagec ha exigido al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, que paralice cualquier trámite que implique la legalización de este ''símbolo de la corrupción'' y que aboquen al hotel ''a su final más justo'': ''la demolición''. El colectivo insiste en que el Papagayo Arena ocupa más de 200.000 metros cuadrados de suelo público, incumpliendo la altura máxima permitida e invadiendo un vial público, haciendo que solo se pueda llegar a la playa a través del hotel. ''Un negocio totalmente ilícito que, lejos de condenarse por parte de la clase política, se premia, tratando de regularizar una situación injusta, ilegal y que ocupa nuestros espacios públicos con total impunidad'', aseveran.