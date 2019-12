La Casa Museo del palmero Cayetano Gómez Felipe abre al público para mostrar una colección única en Canarias

La Casa Museo del palmero Cayetano Gómez Felipe abrió sus puertas al público en San Cristóbal de La Laguna, frente a la Torre de la Iglesia de La Concepción, el pasado 9 de diciembre. La vivienda de este palmero natural de Los Llanos de Aridane exhibe bienes representativos del patrimonio cultural de Canarias, muchos de ellos de La Palma, desde el siglo XVI a principios del XX, así como de un Archivo Documental y Fotográfico.

Cayetano Gómez Felipe (Los Llanos de Aridane,1902- La Laguna,1978) fue un coleccionista que demostró desde muy joven un particular interés por las antigüedades y pronto comenzó a reunir los objetos que configurarían luego una de las más completas y rigurosas colecciones de su especie en el Archipiélago.

En el acto inaugural, que tuvo lugar en el patio de la Casa Museo, asistieron el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, junto a las concejalas de Patrimonio y Cultura. El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane estuvo representado por la concejala de Cultura y Patrimonio, Charo González Palmero. También estuvo presente el párroco de la Iglesia de La Concepción, que procedió a la bendición de la casa.

La hija de Cayetano Gómez Felipe, María Remedios Gómez García, promotora de la Casa Museo que alberga la colección de su padre, cedió la palabra a Jesús Pérez Morera, doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de La Laguna, quien resaltó el valor de los objetos de la colección como “únicos” para contar la historia de las familias de las Islas a través de los siglos, ya que no existe un museo de esta categoría en el Archipiélago.

Firma en el libro de visitas. GUILLERMO POZUELO

La historiadora Milagros Álvarez Sosa, conservadora de la colección y directora del proyecto, natural de Los Llanos de Aridane, como el coleccionista destacó que “no nos podemos olvidar que los objetos tienen un recorrido vital como el de las personas. Cuando visiten el museo, recuerden algo: no son simples cosas, cada una de ellas tiene su historia y un corazón”. “Cayetano, un hombre romántico y sensible por ‘las cosas de la Tierra’, probablemente no pensaría nunca que 40 años después, sus objetos, los cuales nos hablan de las formas de vida, costumbres y creencias de nuestros antepasados, serían vehículos de conocimiento y emociones”, dijo.

La conservadora también apuntó que “esta historia de amor al pasado tiene otra protagonista: aunque Cayetano fue quien creó esta colección y la mantuvo todos los años de su vida cuidándola con esmero, su hija la siguió custodiando con el mismo amor que su padre, tomando la decisión más bonita y valiente: la de hacerla visible y compartirla con todos sin pensar en los sacrificios que le supondrían”.

María Remedios Gómez García, hija de Cayetano, subrayó que “una iniciativa de este tipo, privada, la he podido llevar a cabo gracias a esta combinación de profesionalidad y amistad. Ver mi casa siempre llena de personas, alegres y entusiastas por todo lo que veían, tocaban o estudiaban, me suponía mucha satisfacción y también iba dando sentido a todo. Yo he disfrutado esta colección toda la vida y ahora toca que otros la disfruten y aprendan de ella”.

La Casa Museo, construida en 1703 por el comerciante irlandés Bernardo Valois, cuenta también con una tienda y una cafetería en las que se pueden degustar productos de la gastronomía canaria, especialmente palmeros. Y como Cayetano procedía de Los Llanos de Aridane, no podía faltar en su Casa Museo el bienmesabe de su paisana Doña Matilde Arroyo. El inmueble abre en horario de 10.00 a 19.00 horas de martes a sábado y los domingos, durante el periodo navideño, de 11.00 a 15.00 horas.

Visita del alcalde de La Laguna a la exposición. GUILLERMO POZUELO

La Casa Museo Cayetano Gómez Felipe es una vivienda tradicional canaria urbana construida en 1703 por el comerciante irlandés Bernardo Valois. En pleno centro histórico de San Cristóbal de La Laguna, la casa hace frente a la primera parroquia construida tras la fundación de la ciudad, la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Esta vivienda fue la residencia familiar del coleccionista Cayetano Gómez Felipe que nació en Los Llanos de Aridane a principios del siglo XX y falleció en esta ciudad en 1978.

En diferentes salas y rincones, se distribuyen los objetos que fueron propiedad de su familia y aquellos que reuniera a lo largo de su vida. Su variedad permite convertir a esta Casa Museo como lugar de referencia para conocer los objetos cotidianos que formaron parte de las familias canarias desde el siglo XVI.

Cayetano Gómez Felipe se perfila como uno de los grandes coleccionistas del siglo XX de Canarias. Este palmero demostró desde muy joven un particular interés por las antigüedades y pronto comenzó a reunir los objetos que configurarían luego una de las más completas y rigurosas colecciones de su especie en el archipiélago. En los años 20-30, una de las habitaciones de los bajos de su casa en la calle Real de los Llanos de Aridane, se convierte en un improvisado pequeño museo con libro de visitas incluido, haciéndose eco la prensa del momento. Tras su matrimonio en los años 40 con Elena García Tavío, Cayetano fija su residencia en Tenerife, dedicándose a la administración de sus bienes y comprobando con gran deleite como su afición por las antigüedades encontraba en la isla mucho más campo de actuación. Prosiguió su meticulosa y paciente labor hasta su muerte en La Laguna el 21 de enero de 1978. Un proyecto de iniciativa privada años después de la muerte del coleccionista en 1978, su hija María Remedios Gómez García toma la decisión de que la colección de su padre tiene que ser para el disfrute de la sociedad y comienza las obras de restauración del inmueble, catalogación y restauración de los cientos de objetos que reunió su padre. Hoy la misión fundamental de su hija, la promotora de este proyecto, es que su legado permanezca unido e inalterable, además de que sea un punto de referencia para conocer el valor de los objetos cotidianos que formaban parte de las familias canarias en los últimos siglos.

La dirección del proyecto ha estado a cargo de la historiadora palmera Milagros Álvarez Sosa, con la colaboración de los historiadores del arte Jesús Pérez Morera y Carlos Rodríguez Morales, especializados en el Arte y Patrimonio de Canarias.

Acto de inauguración. GUILLERMO POZUELO

La Casa Museo, a parte de su exposición permanente, cuenta con espacios para la realización de actos culturales, aula didáctica, cafetería (para la degustación de la gastronomía de las islas) y tienda-librería. La colección tiene la vocación de convertirse en una referencia pública sobre el coleccionismo, pues es la colección particular de Cayetano Gómez Felipe la que constituye el eje vertebrador de esta institución y lo que le confiere una singularidad propia. Es una ventana abierta que permite relacionar obras con documentos, con personas, con costumbres, con estilos artísticos de diferentes épocas… Desde el inmueble mismo hasta los objetos que puede contemplar los visitantes en esta Casa Museo pueden considerarse como una fuente de conocimiento del arte, vida cotidiana y las costumbres de las Islas Canarias. A través de sus salas se observa que esta colección la integran varias colecciones: pintura, escultura, cristal, mobiliario, tejidos, indumentaria, joyería, objetos de adorno personal, loza, armería, elementos arquitectónicos, fotografías, documentos etc. Aunque la colección fue formada íntegramente en las islas, los objetos proceden de diferentes lugares. Este origen diverso es el reflejo de lo que han sido las islas a lo largo de su historia: un nexo entre lugares y punto estratégico de las rutas comerciales que comunicaron al viejo continente con el Nuevo.

La misión fundamental de la Casa Museo es que su legado permanezca unido e inalterable, además de favorecer el estudio y difusión de dichas colecciones mediante su activo tratamiento técnico, la realización de exposiciones temporales y el préstamo de piezas, sin olvidar la programación de todo tipo de actividades que favorezcan el conocimiento de sus colecciones. La Casa Museo tiene una clara vocación formativa y educativa orientada a ampliar los conocimientos de sus visitantes e implicar a la sociedad en su tarea pedagógica fomentando el debate y el diálogo sobre el patrimonio de Canarias. Su misión también es investigar, conservar, comunicar, exhibir, así como impulsar actividades culturales, sociales y educativas para la transmisión de todo su legado cultural. María Remedios Gómez García, hija de Cayetano Gómez Felipe y promotora de la Casa Museo, manifiesta que “mi deseo es que la colección que mi padre reunió durante toda su vida y que es fruto del amor a las cosas de la tierra (como él decía) se conserve como testimonio de la memoria e identidad de quienes nos precedieron. Estos objetos son una llave a otras épocas y espero que sirvan para el conocimiento y el disfrute de quien los contemple”.