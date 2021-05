El Festivalito contribuye a la visibilidad del colectivo trans con ‘Transgeneracional’

La decimosexta edición del Festivalito La Palma continúa con su programa de exhibición que, este martes 18 de mayo, incluye tres largometrajes que se proyectarán en los multicines Millenium de Los Llanos de Aridane. Las entradas se adquieren directamente en el cine y tienen un precio de 2 euros para el público en general y de 1 euro para los participantes de La Palma Rueda, previa presentación de la acreditación, se informa en nota de prensa.

El primer largometraje será ‘Transgeneracional’ del grancanario Lisandro M. Rodríguez, a las 18:00 horas. La cinta, de 69 minutos, se estrena en esta edición del festival y contribuye a la visibilidad del colectivo trans y LGTBI. Alejandro, un joven que sabe que no es él sino ella, se ve ante la tesitura de contárselo a sus padres en la década de los noventa. ‘Transgeneracional’ se exhibe también en centros escolares, de esta manera Festivalito La Palma contribuye a la normalización de las diferentes opciones sexuales entre los jóvenes de los institutos de la isla. ‘Transgeneracional’ es producto del corto ‘Contagios’ que, con la misma temática, se hizo con el Premio Arco Iris Love Fest de la pasada edición de La Palma Rueda. “Cuando terminamos de grabar este corto de 4 minutos, aún antes de resultar premiados, teníamos claro que necesitábamos contar esta historia. Cuando volvimos a Gran Canaria, empezamos a escribir el guion de lo que iba a ser un mediometraje pero había tanto que decir que fuimos sumando secuencias hasta que se convirtió en el largometraje que estrenamos mañana”, cuenta Cris Vivó, de IM Producciones, productora del proyecto. “A veces ocurren estas cosas, la Isla inspira la creatividad de los cineastas y salen otros proyectos muy interesantes”, aclara José Víctor Fuentes, director del Festivalito La Palma.

Después, a las 19:30 horas se proyectará el largometraje ‘Ali’, de Paco R. Baños. En 86 minutos, el cineasta nos descubre a Alicia y el mundo que ha creado a su alrededor. Alicia vive en “el país de Ali”, un lugar donde no es frágil ni vulnerable. Tiene dieciocho años, una madre, dos amigas, un vecino y un trabajo en un supermercado.

La jornada continúa a las 21:30 horas con la proyección de ‘Mujeres de sal-hombres de humo’, de Iris Carballo Déniz, una mirada muy personal sobre las consecuencias de la emigración. A raíz de un viaje a Cuba, una joven descubre las historias de las mujeres que se quedaron en Canarias viviendo las consecuencias de la emigración y de los emigrantes que no regresaron a las Islas.

Y a las 23:15 horas habrá sesión golfa con la película ‘Apocalipsis Voodoo’ de The Kung Fu Brothers y cuyo making of ya se mostró en la sesión de ayer. La cinta es la historia de cómo un grupo de locos consiguió hacer la película canaria más exitosa de los últimos 20 años. The Kung Fu Brothers también participaron como productores en la sesión paralela del Festivalito LAB, ‘Cineasta busca productora’, una jornada de pitching (presentaciones rápidas) y encuentros one to one para poner en contacto a cineastas emergentes y productoras.

El Festivalito La Palma está organizado por la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. Es también patrocinador del certamen el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y de Promotur, así como el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el Ayuntamiento de El Paso. Además, cuenta con el patrocinio y colaboración de diferentes empresas como Cajamar, Universidad del Atlántico Medio, Digital 104, Autos Oasis, Viajes insular, Fundación Cajamar, Isla Bonita Love Festival, Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, Plataforma Nuevos Realizadores, entre otros.