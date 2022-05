El icono queer de USA, Todrick Hall, en el Love Festival 2022

El Isla Bonita Love Festival completa su cartel (Line Up) con la contratación de uno de los artistas más polifacéticos y talentosos del mundo, el icono QUEER de Estados Unidos, Todrick Hall, que se desplazará hasta La Palma para actuar el 30 de julio junto a los grandes nombres presentes en esta edición 2022, como son: Alejandro Sanz, Nicki Nicole, Vanesa Martín, Pignoise, Edurne, Bombai y Rebecca & Fiona, informa en nota de prensa la organización.

Todrick Hall realizará solo dos actuaciones en España (la otra en el Festival Diversity de Valencia) enmarcadas en su gira mundial con su nuevo trabajo musical “Femuline” y que recorre América, Europa y Asia.

Llegará a España no solo como un referente para la comunidad LGBTIQ+, sino además como un verdadero estandarte dentro de la ‘Cultura Pop’ del mundo. No en vano, Todrick Hall fue nombrado por Forbes, la revista de los rankings más importante a nivel mundial, como uno de los mejores intérpretes “menores de 30 años” de la categoría de Hollywood.

Este ‘todoterreno’ artístico es bailarín, cantante, actor, director, coreógrafo, influencer y toda una personalidad en redes sociales. Su versatilidad como artista musical es insuperable, según los críticos, cargada de beats enérgicos de música electrónica, pasando por bases de R&B y rap hasta composiciones de estilo más funky.

Su presencia en La Palma será todo un acontecimiento para la comunidad LGBTIQ+ de Canarias y de España que ha encontrado en el Isla Bonita Love Festival un verdadero festival de ‘inclusión musical’ único con un cartel insuperable para la edición 2022.

Las entradas para acudir al macroconcierto del 30 de julio de más de 10 horas de duración se pueden encontrar en tomaticket.es, El Corte Inglés, Oficinas de Turismo del CIT Tedote o CanariasViaja.com.

El productor ganador de un MTV por un himno LGTBIQ+ para Taylor Swift

El activismo de Todrick Hall lo ha llevado a las más altas cotas no solo como artista sino como icono QUEER que ya ha sobrepasado las fronteras de Estados Unidos. Tanto, que entre sus creaciones se encuentra la producción del video musical de la premiada “You Need To Calm Down” de Taylor Swift, una canción que se convirtió de inmediato en un himno a la igualdad para la comunidad LGTBIQ+. Por esta producción Taylos Swift y Todrick Hall ganaron el premio MTV “Video for Good” de 2019.

Pero la fama llamó a su puerta años antes, después de su aparición en American Idol, donde llegó a semifinales, así como sus regulares apariciones en RuPaul's Drag Race y en la segunda temporada de The Greatest Dancer en BBC.

Su popular canal de YouTube tiene más de 3,5 millones de suscriptores y casi 800 millones de visualizaciones acumuladas. Además de sus canciones originales, realiza colaboraciones musicales e impresionantes flash mobs coreografiados para Beyoncé, Ariadna Grande o Taylor Swift. Fue gracias a estos contenidos que la mismísima Beyoncé lo contrató para que coreografiara el video de su canción “Blow”.

El talento de Todrick lo llevó a ser una estrella de Broadway con exitosas carreras en Chicago, The Color Purple (junto a Oprah Winfrey), Kinky Boots, Memphis y Waitress. En los últimos años ha visitado más de sesenta paises en todo el mundo con giras agotadas de “Straight Outta Oz”, “Forbidden” y “Haus Party”.

Sus tremendas y exuberantes coreografías serán sin duda uno de los grandes atractivos del Isla Bonita Love Festival 2022.