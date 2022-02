Pedro Juan Glez: “El trabajo artesano es algo que va en el ADN de todo lo que hago”

Alta costura y artesanía se entretejen en Pedro Juan Glez. Este diseñador palmero afincado en Madrid no pierde la oportunidad de volver a La Palma para oxigenarse de la ciudad, inspirarse y, cómo no, seguir aprendiendo de todo aquello que le rodea. Actualmente imparte un taller de artesanía y moda en el CEIP Benahoare de Santa Cruz de La Palma con el apoyo de la Consejería de Artesanía y el Cabildo Insular de La Palma. Mientras, sus diseños aparecen en diferentes publicaciones de distintas partes del mundo.

¿Qué papel juega la artesanía en sus diseños?

“Imprescindible” creo que es la definición perfecta para la artesanía en mis colecciones. El trabajo artesano es algo que va en el ADN de todo lo que hago. Encontrarás desde piezas pintadas a mano, bordados, joyería artesanal… Es algo que añade muchísimo valor a mi trabajo.

¿Qué aborda en el taller sobre artesanía y moda que imparte actualmente?

En la última década, debido a la degradación del tejido empresarial y productivo de los grandes países de la moda como Francia, Italia o Reino Unido a causa de la globalización y la mano de obra barata, entre otros factores, la artesanía en la moda estaba muriendo a pasos agigantados. Por suerte, se ha creado un movimiento conservador. Las grandes casas de moda han comprado talleres artesanos, renovado sus trabajos e incorporado el trabajo de los artesanos a sus prendas y piezas. Han unificado nuevamente artesanía y moda, y eso es lo que quiero enseñarles a los artesanos palmeros mediante la historia y el proceso creativo. Además, trabajaremos en equipo creando sinergias entre artesanos y aprendiendo unos de otros.

¿De dónde surge esa sensibilidad hacia la artesanía?

Crecí con facilidad para las manualidades. Es herencia familiar. Por otro lado, está mi absoluto aprecio por lo hecho a mano y la alta costura, además de por la calidad y exclusividad de las piezas únicas.

Los accesorios tienen gran importancia en sus colecciones. ¿Cómo los trabaja?

Mis colecciones siempre son un mundo de pequeños detalles perfectamente orquestados. Comencé haciendo pequeños complementos para resaltar los looks. Con el paso del tiempo he ido añadiendo más importancia e identidad de marca a los mismos. Todo está hecho de forma artesanal y a mano. Este año estoy añadiendo además otro capítulo a esos accesorios, que espero poder mostrar pronto.

Hace poco la cantante Mónica Naranjo contó con sus diseños en el videoclip “Lágrimas de un ángel”

Lo de Mónica fue para mí una grandísima alegría. Los chicos de NNPress, mi agencia de comunicación, me tenían la sorpresa guardada hasta que se estrenara el vídeo, pero yo como soy muy fan de ella lo descubrí antes, al ver mis prendas en los previos publicados en sus redes. Fue algo muy especial, estaba unos días en la isla visitando a familia y amigos ¡y me sentí tan ilusionado! Te parecen personas inalcanzables y lograr que tu trabajo esté con ellos es maravilloso.

También han aparecido recientemente en diversas editoriales de revistas internacionales

La verdad ha sido algo bastante satisfactorio. A veces se te empaña la vista con los malos momentos y no ves las buenas cosas. Este principio de año y el pasado ha traído cosas muy buenas. Mi trabajo ha recorrido países como Serbia, Alemania, Japón o los Países Bálticos… he tenido publicaciones nuevamente en Elle, L’Officiel y además portadas en España para XMag donde Violeta Magriñán lució uno de nuestros vestidos.

¿Qué más descubriremos este año de Pedro Juan Glez?

Digamos que hay algo nuevo preparándose y muchas cosas por venir. Hace tiempo que me han pedido ciertas cosas y voy a probar este año.

Como palmero en particular lo que sucede en su entorno también influye en sus creaciones. No es un momento fácil…

Bueno, soy una persona muy sensible aunque no lo aparente porque tengo carácter y actitud positiva. Siempre he luchado por seguir adelante pese a todo. Los últimos años no han sido fáciles para nadie y en especial no han sido nada fáciles para la isla. Lo que se ha vivido tan seguido y tan traumático nos ha marcado a todos. Yo vivo en Madrid, pero mi gente está en la isla. Si ellos sufren, yo también, así de simple. Por eso aunque no puedo estar todo el tiempo, tuve la necesidad y obligación de venir varias veces a la isla a arrimar el hombro física y emocionalmente.

En apoyo a los damnificados por el volcán creó las camisetas solidarias 'Renaceremos'

Desde el principio fui bastante activo en recaudar entre amigos y conocidos. Mientras estuve en la isla hice voluntariado y ayudé. Ocurre que llegado un punto no sabes qué más hacer, y es así como piensas en lo que puedes aportar: positividad y recaudar dinero con tus diseños. Eso hice y las camisetas solidarias siguen estando disponibles en Hojazul Boutique en Los Llanos de Aridane, porque a partir de ahora la gente seguirá necesitando ayuda.