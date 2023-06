Jorge Pérez: “La isla de La Palma ha inspirado mi primer disco”

La isla de La Palma sirve como fuente de inspiración para 'Proís', el primer trabajo discográfico del cantautor palmero Jorge Pérez. Se trata de un disco EP (media duración) de 5 canciones que recorre diferentes estilos y vivencias que identifican al cantante y compositor.

Jorge Pérez se mueve entre la canción de autor, el folk o el jazz, pero indaga en diferentes sonoridades y temáticas a través de diferentes acordes y letras de carácter poético que resultan cercanas a un público que puede apreciar en él todas las características de un cantautor que ha bebido de las influencias de la vieja escuela.

“Cada canción parte de un punto totalmente diferente. Hay canciones que tratan la salud mental, el amor, la familia o la naturaleza, pero lo que siento al escuchar el disco en conjunto, es que hay un punto de convergencia entre todas ellas, que es lo que acaba dándole sentido”, declara el autor.

'Proís' es una especie de canto sus orígenes y un homenaje a todas sus vivencias personales. “Viví gran parte de mi infancia en el Proís de Candelaria, en Tijarafe. De allí, me vienen a la cabeza recuerdos con mi familia y amigos, pero también en soledad. Me veo a mí mismo con 17 años escribiendo mis primeras canciones y siendo cautivado por una paz y una armonía que no podría encontrar en ningún otro sitio de la isla”, relata.

La grabación del trabajo discográfico se llevó a cabo en Madrid, en el estudio Meu The Monkey Records, con Carlos Angola al frente como productor, durante el último año y medio. “La música es un proceso artesanal que requiere paciencia, mimo y cuidado. Son bases que se han tenido muy presentes a la hora de trabajar estas canciones”, reconoce.

Sobre el proceso de grabación, Pérez confiesa sentirse en cierto modo “novato”. “Entrar al estudio fue un proceso nuevo para mí. He estado acostumbrado a defender mis canciones en directo, mirando a los ojos de la gente”, confiesa.

Entre otros, en 'Proís' han colaborado Borja Montenegro (guitarrista de Joaquín Sabina), Manu Clavijo (violinista de Miguel Ríos), Sonia Martell (pianista con quien forma un dúo musical) o Carlos Angola (productor discográfico).

El trabajo audiovisual que acompaña el concepto de este disco está realizado por el también palmero Sebas Fernández, autor de las fotografías y videos que se han lanzado para su difusión en los medios de comunicación y redes sociales.

'Proís' se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y se presentará en directo próximamente en La Palma y Madrid. Además, contará con una edición en formato físico. “Como soy un romántico de la música y de este proceso artesanal que ha sido componer y producir estas canciones, el disco saldrá formato físico, pero no puedo adelantar la fecha de su lanzamiento”, anticipa el artista.

Biografía

Jorge Pérez (Santa Cruz de La Palma, 1998) es cantante y compositor. Ha publicado hasta el momento como sencillos los temas “El vendaval”, “María” o “El mundo pide más”, que sirven como adelanto de su primer trabajo discográfico, titulado “Proís”. Además, actuó en el Festival de Música Joven Saperocko 2022, así como en diversos enclaves de las islas. En 2022 se subió al escenario del Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma en dos ocasiones, la última de ellas con el espectáculo “Ruge La Palma”, junto a Sonia Martell e invitados. Actualmente reside en Madrid, lo que le ha permitido actuar en diferentes locales y eventos de la capital española como Libertad 8, entre otros.

Enlace Spotify.