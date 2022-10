Lorena Gómez: “Los canarios tenéis una energía muy bonita y eso se transmite”

Nadie dijo que el mundo de la música fuera fácil. Permanecer en el tiempo y conservar el cariño del público, tampoco. Pese a todo, Lorena Gómez ha sabido adaptarse y encontrar su camino en el mundo de la música desde que en el año 2006 ganara Operación Triunfo. La vida ha dado muchas vueltas desde entonces, haciendo madurar a la persona y, por tanto, a la artista, que nunca ha dejado de trabajar para cumplir sus sueños. En 2013, en medio de la crisis que vivía nuestro país, se fue a Miami en busca de oportunidades, aunque en 2016 regresó a España para participar en Tu cara me suena. Fue entonces cuando redescubrimos a Lorena. Seguía siendo la misma, pero en el fondo había cambiado. Desde ese momento, sus canciones son un refugio donde protegerse de las adversidades que lleva aparejado el hecho de vivir. En sus letras encontramos las palabras que muchos quisimos haber dicho en momentos difíciles. Escucharla es sentirse en un lugar seguro para miles, e incluso millones de personas. “Me vuelvo a la vida” es el título de su más reciente single. Y el videoclip, grabado en la isla de Lanzarote, además de su amor por Canarias, es un canto a la vida que refleja a una mujer intensa y pasional, que ha luchado para mantenerse firme para llegar lejos y ha inspirado a muchos otros a hacer lo mismo. Lo cierto es que nunca hay que rendirse.

Escuchando “Me vuelvo a la vida”, siento que es un tema que lo puede interpretar cada uno según su experiencia de una forma muy personal

Hay momentos en nuestra vida que tocamos fondo por alguna situación. Da igual que sea por amor, trabajo, amistades, duelos… En este caso, “Me vuelvo a la vida” es una canción de haber tocado fondo y haberse levantado de ese agujero negro poco a poco, saliendo de él hasta volver a la vida con fuerza, con mucha resiliencia. “Resiliencia” es una de mis palabras preferidas de este proyecto y este trabajo. Justo ese dolor que se convierte en fuerza motora para seguir adelante.

En tus últimas canciones hay un claro mensaje de superación: “Indomable”, “Vulnerable a ti”, “Bórrame el recuerdo”, “Me vuelvo a la vida”…

Siempre me ha gustado ayudar con mis canciones. Mi sueño es llegar a los corazones, que la gente que ponga esa canción mía a todo volumen tenga más ganas de vivir, de disfrutar la vida. Son canciones de autoayuda, himnos que se quedan en tu mente para venirte arriba, que son un impulso para esas personas que las están escuchando desde donde sea.

Son muchos los que se refugian en la música ante los problemas…

No te imaginas la cantidad de veces que me han escrito mensajes agradeciéndomelo. Todos los mensajes que han dejado publicados en YouTube son increíbles. Da igual que sean cinco, cien o diez mil. Recibir esos mensajes positivos y dando las gracias por crear algo así, para mí es súper gratificante.

El público se ve reflejado en ti por tu cercanía y te devuelve el cariño que le das

¿Por qué no hay que tener un trato cercano con la gente? Al final, te mantienen ahí. Siempre digo que, si no fuera por los seguidores, los fans y la gente que nos escucha, ¿qué sería de nosotros? ¿quién iría a los conciertos? ¿quién te pondría en la radio? ¿quién te escucharía en Spotify? Somos de ellos. Nuestro éxito es gracias a su apoyo. Estoy agradecidísima, y si puedo contestar cuando tengo tiempo, lo hago. Hay veces es imposible porque son muchos, pero siempre que puedo, quiero dedicarles un ratito, porque ellos lo agradecen todo.

Desde hace algún tiempo has empezado a componer tus propias canciones

Siempre me ha gustado mucho escribir, pero he sido un poco tímida a la hora de mostrarlo. Desde pequeña tenía mi diario. Me gusta tener tiempo para escribir mis vivencias, las de amigos o cosas que ni siquiera han pasado e imagino. Sí que es verdad que me he atrevido a sacarlo a luz a partir de “Indomable”. Esa canción que gustó tanto a la gente me sirvió para motivarme y seguir por esa línea.

En esta ocasión te has rodeado de otros artistas que te han acompañado en la composición, como Rosana

Rosana, a parte de amiga y madrina artística de mi chiquitín, es maravillosa. Se aprende mucho estando a su lado y contagia una energía preciosa. Ha sido un auténtico placer. La verdad es que la gente de toda esa parte de nuestro mapa es otra cosa. Los canarios tenéis una energía muy bonita y eso se transmite. Además, tengo un dueto con ella que pronto verá la luz.

Tienes pensado sacar nuevo disco en 2023

Sí, esa es la idea. Habrá colaboraciones y sorpresas muy bonitas.

En el videoclip de “Me vuelvo a la vida” has trabajado con numerosos profesionales canarios. ¿Por qué eliges Canarias y concretamente Lanzarote para grabar?

Sí, sobre todo los estilistas y el vestuario principal son de las islas. La energía de Lanzarote es muy especial y quería transmitir eso en el videoclip. Esa paz y esa aura que tiene Canarias. Siempre he estado muy conectada con vuestra tierra, porque empatizo mucho con todos por vuestra manera de ser. Tengo ese alma isleña y libre. Me dio la sensación de que era el mejor lugar para grabarlo, a parte de que, por supuesto, las playas son preciosas y el clima es maravilloso. El día de la grabación tengo que reconocer que hacía bastante frío, pero estaba tan metida en el papel, que el frío no existía en ese momento.

¿Conoces las otras islas?

He estado en todas, conozco el archipiélago entero.

Hablas de resiliencia y de salir adelante y eso en la isla de La Palma nos toca demasiado…

Desde aquí la erupción del volcán se vivió súper cerca. Toda la Península estábamos conectados constantemente con vosotros. Empatizamos y sufrimos muchísimo. Estoy hablando contigo y se me están poniendo los pelos de punta, porque me acuerdo de que llegué a llorar de impotencia. Es un fenómeno de la naturaleza, no es una cosa que nadie haya provocado, pero fue muy triste. No me puedo ni imaginar qué significó todo aquello para los canarios. Es inimaginable. Con todo lo que pasó los abracé en la distancia en ese momento, colaboré en todo lo que pude y estuve súper pendiente.

Se agradece que tantos artistas nacionales e internacionales se hayan volcado con su apoyo

Ojalá no vuelva a pasar algo así. Sí que es verdad que tenéis zona volcánica por todos lados, pero esperemos que eso no pase, o si pasara otra vez, que se pueda prever con mucho más tiempo de antelación, para que a la gente le de tiempo de reaccionar. Esta vez no supieron qué hacer, ni cómo reaccionar. Además, lo del volcán no impide que vaya a La Palma. Al contrario, creo que todavía con más motivo hay que ir a La Palma y estar allí, apoyar a la gente, sus negocios y todo lo que tenga que ver con la isla.

En tu caso personal ¿en qué te refugias en esos momentos en los que todos caemos?

Antes me gustaba escuchar canciones tristes, baladas corta venas, lo típico. Cuando vas creciendo y los problemas son mayores, te refugias contigo misma. Es verdad que, desde hace dos años, tengo lo más bonito del mundo, que es mi niño, y ahí me refugio siempre. Pero luego está el momento de simplemente tirarte en el sofá, poner una serie o escuchar música, cerrar los ojos y estar contigo misma. También escribo mucho, salgo a correr… Intento no decaer nunca. Cuando veo que estoy tocando fondo, hago por no hacerlo. Tenemos que cuidarnos mucho. La salud mental es muy importante. Sin una ayudita extra sería muy complicado todo.

Como artista y con todo lo que conlleva tu profesión, son muchas cosas las que pasan a la vez por tu mente…

Son demasiadas y a veces necesitas una opinión neutral, de alguien que sepa, de un experto, no de una amiga o un familiar. A veces necesitas otro tipo de ayuda. Al igual que ejercitamos nuestro cuerpo en el gimnasio, cuidamos nuestra alimentación o nuestra piel... también hay que cuidar la mente, porque es el motor de absolutamente todo.

El canario siempre ha estado vinculado con la emigración. En tu caso, un momento que debió marcar un punto de madurez artística y personal en tu vida fue el hecho de también haber tenido que salir de nuestro país en busca de oportunidades en Miami

En realidad, fue una etapa de mi vida que no cambiaría por nada del mundo. Sufrí mucho, lloré mucho, luché mucho… pero fue muy gratificante ver luego los resultados, sobre todo a nivel personal. Mi madurez y mi fuerza es otra. Aprendes mucho cuando estás fuera. No tienes a qué acogerte. Eres tú mismo. Agradezco mucho el haberme ido a buscar una oportunidad fuera. Gracias a Dios me fue súper bien. También creo que es la actitud con la que te planteas todo…

El próximo 5 de noviembre estarás en la Gran Gala Pequeño Valiente 2022 en Gran Canaria para recaudar fondos por una buena causa

Estoy súper contenta de que me vuelvan a llamar este año y cuenten conmigo. Me parece que es una gala preciosa. Hacen todo con tantas ganas y tanta ilusión, que solo por ver las caras de todas las personas que trabajan detrás, ya merece la pena estar ahí. Aunque no fuera cantando y fuera de espectadora, de verdad que sería un placer. Viene gente mía de la Península a ver la gala porque dicen que es increíble lo que se vive allí.

Y mientras tanto, sigues actuando en el musical WAH, que está sorprendiendo al público en Madrid

¡El musical os va a encantar! Estoy siendo muy atrevida diciendo esto, pero en WAH vais a vivir una experiencia que probablemente no hayáis vivido jamás en la vida. ¡Estoy segura!

*Al término de esta entrevista, el videoclip “Me vuelvo a la vida” ya había sumado más de un millón de visitas en menos de una semana desde su estreno en YouTube.