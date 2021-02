Pongamos que hablo de Manuel

Sentar a un Lorenzo en mi Chester será siempre un placer para mí. Manuel Lorenzo Arrocha, con quien he compartido algunos ratitos de vida en este camino. Alguna que otra conversación, tomar algo con Manolo es de todo menos aburrido. Un hombre con conocimiento, un ser que comparte su sabiduría, es siempre alguien a tener en cuenta en este Chester, que comenzó en enero con su segunda temporada. Y ya que él está aportando a este medio de comunicación, en su sección de Personajes en la isla de La Palma, hoy le toca tomar asiento, para descubrir de una manera más intimista y que nos hable en primera persona. Manuel ha desplegado sus armas de conocimiento e investigación, para alimentar la curiosidad de las personas que disfrutan leyendo la memoria de nuestra ínsula. Qué importante es no olvidar, por eso admiro el trabajo de quien recupera datos, lugares, paisajes, fechas, efemérides, personajes…quien mima la sabiduría de alguna manera, hace del pasado, la memoria del presente y el futuro. Y qué importante es en estos tiempos, conjugar el verbo valorar. Leer hasta el final ya que Manuel Lorenzo Arrocha le regala al Chester una exclusiva. Agradecida de tus semblanzas semanales. ¡Bienvenido a mi Chester!

¿En qué momento de tu vida, decides comenzar a escribir, investigar? Imagino que desde muy joven eras inquieto intelectualmente y un lector infatigable.

Desde muy joven tuve la inquietud de investigar, saber más, muy pero muy curioso sobre todo con la Historia, y por supuesto, un gran lector.

¿Qué nos puedes contar de tus publicaciones? En el prólogo de una de ellas, Las monedas en las islas canarias La Bamba el autor del prólogo comienza: “Es muy apropiado para una persona como Jesús Manuel Lorenzo Arrocha, cuya profesión es la banca, se interese y profundice tanto en los numerarios del pasado y también del presente…” ¿El paso por la banca es parte del interés por las monedas o ya venía de alguna manera en tu ADN?

-No. En mi opinión no tuvo nada que ver. Debió ser una de esas opiniones anglosajonas que nosotros no entendemos, ya que Frank Gyilboy era inglés, parece que asoció lo de la Numismática con las monedas de los bancos y por supuesto sin ningún tipo de relación ni directa ni indirecta.

Eres colaborador de este medio, en el apartado de Personajes en la isla de La Palma ¿Cuántos van ya? ¿Es difícil rescatar la memoria? Manuel, recuerdo un artículo dedicado a tu padre muy emotivo, qué bonito homenaje.

El proyecto de Personajes en La Palma comenzó precisamente con Sir Frank Gylboy que antes he mencionado. Siempre había querido dar a conocer que una persona de esa categoría estuvo veintitantos años enamorado de La Palma. Luego se me ocurrió seguir y así han ido apareciendo personajes que la mayoría de las personas ignoraban lo que hicieron, quiénes fueron y por qué, en algunas ocasiones, fueron galardonados con los títulos de Hijo Predilecto, Adoptivo, Medalla de Oro, rotulación de calles y plazas con su nombre etc. No tengo la cifra exacta de los que he publicado pero cerca de la centena, todavía, hasta ahora al menos, sigo publicando semblanzas semanalmente. La semblanza que he hecho a mi padre en efecto es muy emotiva, fue un gran coleccionista de sellos de Correos, afición considerada en su época como la más culta, incluso por delante de la Numismática.

¿Podrías citarnos tus obras tanto propias, como compartidas? En mi estantería tengo entre otras Galeón, naufragios y tesoros.

Mi primer trabajo publicado fue Las Monedas en las Islas Canarias La Bamba, que cuenta con dos ediciones, después llegarían Galeón, Naufragios y Tesoros, que también tiene dos ediciones, y Condecoraciones, Medallas y Monedas de La Palma. Aparte de numerosos artículos en revistas especializadas, congresos y prensa en general, sobretodo de Numismática, pero también sobre Historia. Otras obras, en colaboración serían la de Canarias Insólita, Bestias, fenómenos y calamidades, Enigmas y Tesoros en Canarias, entre otras. También en colaboración con Manuel Garrido Abolafia hemos publicado una serie de folletos entre los que destaco Las Maletas de García Atadell y el Marqués de la Eliseda, La cúpula de la O.A.S. deportada a la isla de La Palma, entre otros muchos.

Eres diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria. Imagino que es una carrera vocacional vista tu trayectoria.

Aparte de diplomado universitario en Relaciones Laborales y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, soy diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, así como máster/magister en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldico y Genealógico por la UNED. El motivo de este interés no cabe duda, que viene por la Numismática ya que, prácticamente, todas las monedas tienen una cara y un escudo. Si dominas el escudo ya tiene media batalla ganada en la descripción de las piezas monetarias.

Esta última pregunta la dedico para que el invitado o invitada aporte lo que quiera contar. Pregunta, reflexión, lo que desees transmitir…

Me gustaría adelantar en tu Chester que probablemente en el próximo mes de marzo o abril, saldrá publicado un trabajo con los primeros cincuenta y cinco Personajes en La Palma, los que he publicado desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020.

¡Gracias Manuel, hasta siempre!