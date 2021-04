El atleta palmero Carlos Pérez logra la segunda marca de Europa y cuarta del mundo en el Ranking IPC

El atleta palmero Carlos Pérez, natural del barrio de Mirca, sigue logrando marcas. Estrenó la temporada en días pasados en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el Meeting Internacional, donde logró una marca de 6.22 metros, situándose segundo de Europa y cuarto del mundo en el Ranking IPC (International Paralympic Committee). “Llegué con molestias musculares y mi único objetivo era probarme. El día era frío y lluvioso, pero me encontraba cómodo y tenía buenas sensaciones. Empecé y fui a más y a más. Me crecí en la pista”, cuenta. “Sólo me ha superado, por tres centímetros, el griego Georgios Kostakis, a quien felicito”, dice.

“Tras la suspensión por la COVID del Grand Prix de París, volveré a competir en el Meeting Internacional de Basauri el 16 de mayo. Mi objetivo es superarme cada día, y llegar lo mejor preparado posible a Campeonato de Europa que se celebrará en Polonia”, indica.