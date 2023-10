El CD Mensajero empata con la Gimnástica Segoviana y sigue sumando puntos en campos complicados

Nuevo punto en un campo muy complicado. El Club Deportivo Mensajero cosechó un empate ante la Gimnástica Segoviana, segundo clasificado del grupo V de Segunda RFEF. El choque estuvo marcado por la igualdad; no obstante, a partir del 70′, el encuentro se abrió y ambos equipos contaron con aproximaciones. Toty tuvo la más clara para los mensajeristas; Padilla volvió a salvar a los suyos con una magnífica intervención (79′). La expedición rojinegra regresará a La Palma con la mente puesta en el choque ante la UD Montijo, que visita Breña Alta el próximo domingo.

El primer intento llegó en el 21′ a través de un disparo de Rubén, que se marchó desviado. El Mensajero contemporizaba, manejaba a la perfección el tempo de partido. Quizá en esos minutos, los de Ramsés Gil crecieron e intentaron amedrentar a la defensa rojinegra, bien posicionada y muy seria en sus labores. Que no pasara mucho, una buena noticia para Josu Uribe; todo marchaba bajo un guion que había previsto durante la semana de entrenamientos.

El calor, protagonista en una primera parte en la que el físico se iba resintiendo conforme avanzaban los minutos; aquí el ‘Mensa’ demostró estar a gran nivel llevándose la mayoría de duelos individuales, incluso en faceta ofensiva.

La segunda mitad empezó tal cual la primera, con dominio de la Gimnástica, que merodeó el área de Padilla. Abel, de cabeza, dispuso de la primera aproximación; quizá la más clara del encuentro (51′). Lo intentaban los locales, pero sin fortuna ante un equipo sólido y que basaba su juego en construir desde la defensa y, en ataque, desde la verticalidad, desechando la elaboración.

La posesión seguía siendo para la Segoviana, pero las ocasiones no eran claras. La siguiente acción de peligro, para Edu Salles, que remató desviado sobre la portería de Carmona (69′). A renglón seguido y a través de una jugada de Borjas, llegó una doble ocasión; primero, Toty, que generó un rechace que aprovechó Edu Salles. Hugo Marcos y Carmona se erigieron como salvadores.

Minutos más tarde, fue Padilla el que salvó ‘los muebles’ para los suyos ante un chut del recién ingresado Maroto (80′). Parecía que el partido se había roto y el miedo a conceder y acabar perdiendo se había disipado. Hasta el final lo intentó el cuadro local; de hecho, sobre el añadido, Hugo Díaz remató alto de espuela.

Ficha técnica

CF Gimnástica Segoviana: Carmona, Hugo Marcos (Silva, 76′), López, Manu (De la Mata, 65′), Borrego, Astray (Hugo Díaz, 65′), Llorente, Iván (Plomer, 65′), Rubén, Merencio (Maroto, 76′) y Abel.

CD Mensajero: Padilla; Óscar, Sebas, Toboso, Morillo (Martínez, 85′); Maxi, Ruymán, Misffut (Vianney, 87′); Samu Ramos (Toty, 70′), Borjas (Malick, 85′)y Edu Salles (Pirri, 87′).

Árbitro: Sergio Álvarez Ordoñez, auxiliado en las bandas por Sergio Martín Redondo y Enrique Aspra Fernández. Amonestó al local Astray; así como a los visitantes Óscar y Sebas.

Incidencias: Campo Municipal de La Albuera. Unos 2.500 espectadores. Partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo V de Segunda RFEF.