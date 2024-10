El Consejo Canario del Deporte creará una comisión de trabajo para estudiar “la realidad del deporte en las islas no capitalinas”

El Pleno del Consejo Canario del Deporte, celebrado este martes, 29 de octubre, en Gran Canaria, adoptó por unanimidad el acuerdo de crear de “una comisión de trabajo para estudiar la realidad del deporte en las islas no capitalinas, a instancia de los consejeros de Deporte de El Hierro, La Palma y La Gomera, que expusieron que en este ámbito, sus islas también cuentan con especificidades propias, tanto a nivel particular, como colectivo”, se indica en una nota de prensa del Cabildo de La Palma.

La situación expuesta por los consejeros de Deporte de las denominadas Islas Verdes, señala, “no solo supone un desequilibrio entre las islas capitalinas y las periféricas”, sino que en palabras del consejero palmero, Yurguen Hernández, “estamos rozando la vulneración de los derechos de los deportistas a la hora de desarrollar su actividad, algo que se agrava si hablamos de criterios puramente competitivos, donde el esfuerzo es mucho mayor para alcanzar la simple igualdad competitiva.”

Para el consejero herreño, Emilio Hernández, la situación actual arroja una realidad en la que, por el mero hecho de residir en La Gomera, La Palma o El Hierro, “hay niños y niñas que no cuentan con la posibilidad de practicar su deporte, al encontrarse con el problema de la doble insularidad y la falta de estructuras competitivas insulares”.

De igual manera, apunta Hernández, se hace necesario encontrar “un equilibrio similar a la triple paridad del Parlamento de Canarias para los órganos de gestión supra insular de las distintas federaciones, más allá del simple número de licencias por islas”. “No podemos entender Canarias sin las realidades insulares, y sin un equilibrio por islas, tal y como está en el principal órgano legislativo del Archipiélago”.

Desde el principio de legislatura, “hemos coincidido los tres consejeros en la necesidad de que la realidad del deporte de las denominadas Islas Verdes debe ser analizada y corregida para que nuestros niños y niñas no estén en desventaja con los que viven en las islas capitalinas, lo que no significa que en numerosas ocasiones no encontremos la solidaridad de estas, como es el caso de Tenerife, pero es necesario que el sistema deportivo no esté basado en acciones puntuales”, señala el consejero gomero, Guillermo Medina.