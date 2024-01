El norteamericano Dakota Jones vuelve a por el triplete en Transvulcania

Cuando faltan menos de cuatro meses para la celebración de la prueba, desde Transvulcania se continúan destapando los cromos de los principales favoritos a luchar por el cajón más alto de la modalidad reina, la ultramaratón. Así la Organización anuncia ahora la participación del norteamericano Dakota Jones que ya ha ganado Transvulcania hasta en dos ocasiones y que, de conseguir una tercera victoria, igualará al mismísimo burgalés Luis Alberto Hernando en número de victorias, informa la organización.

Han pasado ya unos cuantos años del debut de Jones en Transvulcania, pero fue por todo lo alto. Y es que el norteamericano se estrenó en 2012 consiguiendo la hazaña de ganarla en su primera participación, con tan solo 21 años y pasando por delante de corredores como Any Symonds o Kilian Jornet. Dos años más tarde, en la edición de 2014 regresó, pero las cosas no le fueron tan bien y consiguió un décimo puesto. Al año siguiente, en 2015, volvió, no tiró la toalla y consiguió in extremis un cuarto puesto luchando con su compatriota Zach Miller hasta los últimos metros de carrera. Una imagen que quedará para la posteridad de los amantes del trail.

En la última edición de la prueba, Jones decidió regresar de nuevo a la isla consiguiendo, por fin, ganar por segunda vez Transvulcania once años después de su primera victoria. Y es que Jones está considerado uno de los corredores más en forma del panorama internacional, prueba de ello es que también ha hecho podio recientemente en la CCC de la Ultra Trail du Mont Blanc o en la mítica Hardrock 100 de Estados Unidos. Con la experiencia del norteamericano y el conocimiento de la prueba será uno de los dorsales a tener en cuenta de cara a la victoria final de la que ha dicho en varias ocasiones que es su carrera favorita.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca la satisfacción entre los organizadores de la prueba al poder recibir de nuevo a corredores “que han crecido con nuestra carrera y que la llevan en su corazón allá donde van, como es el caso de Dakota Jones”. En ese sentido, hace hincapié en que “ellos también son Transvulcania”.

Desde la Organización se anima a los amantes del trail a inscribirse en cualquiera de sus modalidades competitivas que poco a poco va camino de colgar el cartel de completo en la mayoría de sus modalidades estando ya van camino de colgar el cartel de completo a muy corto plazo en muchas de sus modalidades, pues ya la Ultramaratón, la Maratón y la Media Maratón ya están en torno al 84% y a punto de completarse y el Kilómetro Vertical, la modalidad más corta, al 33%