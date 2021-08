La situación epidemiológica de La Palma obliga a posponer X Full Moon Trail Naviera Armas a 2022

La actualización de los niveles de alerta en el Archipiélago en relación con la COVID-19, que emitió la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias este jueves, y ante la permanencia de La Palma en nivel 3, la organización de la Full Moon Trail (FMT) Naviera Armas ha decidido aplazarla a 2022, se informa en nota de prensa.

“El nivel de alerta en el que se encuentra La Palma imposibilita la celebración de eventos multitudinarios, que supongan la congregación de más de 750 personas, cifra que la FMT Naviera Armas preveía superar entre los participantes de las distintas modalidades”, explican.

La organización de la prueba “ha esperado hasta el último momento posible, con la esperanza de que la situación en la isla pudiera mejorar en estos últimos días, pero al no haberse producido un cambio en el nivel de alerta, por responsabilidad, se ha visto en la obligación de cumplir el decreto que regula este nivel por COVID-19, lo que conlleva el aplazamiento del evento al año 2022, en el que se espera poder celebrar la tan esperada décima edición y, de nuevo, poder poner la luna a los pies de todos los participantes”, dice.

En los próximos días, se comunicará a los participantes inscritos el procedimiento para trasladar la inscripción a la edición del 2022 o proceder a su devolución si así lo desean. También se informará en los próximos días la nueva fecha de celebración.

Marcos Lorenzo, alcalde del Ayuntamiento de Tijarafe, señala que “aplazar una prueba deportiva que supone un gran revulsivo económico para el municipio, es, sin duda, una difícil decisión. Sin embargo, ante la situación que estamos viviendo, se hacía absolutamente necesario posponer su celebración, para poder garantizar la seguridad de todas y cada una de las personas que hacían posible la Full Moon Trail. Ahora, solo nos queda trabajar con la misma ilusión que lo habíamos estado haciendo estos meses para ofrecer a todos los participantes una experiencia única. La Full Moon Trail cumple diez años poniendo la Luna a los pies de muchos corredores y no podemos dejar de celebrarlo”. Por su parte, Saray Domínguez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Tijarafe, indica que “la Full Moon Trail nos permite abrir Tijarafe al mundo, no solo como destino turístico, sino también como un lugar en el que se desarrollan eventos deportivos atractivos para los amantes del trail y de la naturaleza. Pese a que las circunstancias no han permitido celebrar, un año más, una prueba que cada vez congrega a un mayor número de participantes, seguiremos trabajando para posicionar a Tijarafe en general y a la Full Moon Trail en particular como referentes en el mundo del trail”.