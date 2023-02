Canarias eleva a 3 millones los bonos turísticos y de consumo para impulsar la recuperación económica de La Palma

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, se ha reunido este miércoles de nuevo con representantes del sector empresarial de La Palma, a quienes anunció que se han incrementado hasta los 3 millones de euros las partidas destinadas a los bonos turísticos y de consumo, con el fin de impulsar la demanda y la recuperación económica de la Isla, se indica en una nota de prensa del citado departamento regional.

Castilla mantuvo un encuentro con miembros de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), la Cámara de Comercio, el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Insular Tedote y la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP) para explicarles las medidas que se están ejecutando para conseguir la reactivación del tejido empresarial palmero, así como escuchar las propuestas de este sector. La consejera estuvo acompañada por el viceconsejero de Industria y Comercio, Justo Artiles; la directora general de Industria, Yolanda Luaces; el director general de Comercio y Consumo, David Mille; y el director gerente de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo.

La consejera recordó que los Bonos Turísticos La Palma puestos en marcha el año pasado tuvieron una gran aceptación, pues se activaron casi 20.000 tarjetas virtuales de las que se gastaron 12.000. Si se tiene en cuenta que en cada viaje se desplazaron por lo menos dos personas, se señala en la nota, se puede hablar de un mínimo de 24.000 usuarios beneficiados que usaron su bono en alguno de los 203 establecimientos adheridos al programa. “El efecto multiplicador de esta medida ha sido muy importante, gracias a esta inyección económica directa que ayuda mucho al sector”, aseguró Castilla.

“Debido a este éxito”, se apunta en la nota, “Turismo de Canarias destinará 2 millones de euros, frente a los 600.000 euros previstos inicialmente, para poner en circulación 8.000 bonos turísticos valorados en 250 euros para fomentar la llegada a La Palma de visitantes canarios y peninsulares”.

Precisamente, añade, con la reedición de estos bonos y de las campañas de promoción para darlos a conocer se quiere generar más demanda turística en la Península y en el Archipiélago, con el fin de paliar así la falta de masa crítica del mercado extranjero, que ha provocado un descenso de la conectividad internacional. “En las reuniones que hemos mantenido con las compañías aéreas y los turoperadores para abordar la situación específica de La Palma nos trasladan que no programan vuelos con la Isla porque no tienen plazas alojativas disponibles y no les resulta rentable”, explicó la consejera. Actualmente, están abiertos sólo el 55,1% de los establecimientos turísticos reglados palmeros que había en diciembre de 2019. En el registro de Turismo, ahora constan 54 inmuebles en explotación, con una oferta de 5.138 camas, que representan el 68,2% de las que había disponibles al cierre de 2019.

De todas formas, Castilla explicó que se va a seguir trabajando para aumentar la conectividad internacional. De hecho, hay previstos 3,6 millones de euros para la creación de 18 nuevas rutas durante los años 2023 y 2024, cofinanciados con la Secretaría de Estado de Turismo. “Hemos querido crear este incentivo en exclusiva para La Palma para lograr un mayor impacto mediático y concentrar los esfuerzos en recuperar la conectividad con la Isla. A pesar de la comentada dificultad que nos encontramos ante la escasez de la planta alojativa, en ningún momento hemos dejado de buscar y poner en marcha todos los mecanismos posibles para recuperar la demanda turística internacional”, remarcó la consejera.

Comercio e industria

Para activar el comercio a nivel insular en mercados o espacios urbanos cuya actividad está dirigida al sector minorista, Castilla resaltó que la Consejería destinará “un millón de euros al Bono Bonito, lo que supone un incremento de 720.000 euros respecto al año pasado, cuando se inyectaron 280.000 euros a esta medida. Este aumento se debe al gran éxito obtenido por esta iniciativa, pues en sólo un mes se vendieron las 24.000 tarjetas que se pusieron en circulación por 10 euros, pero que realmente tenían un valor de 20 euros ya que el Gobierno de Canarias aportaba el 50%”.

“La iniciativa constituyó una palanca de motivación para consumir en los 300 establecimientos adheridos de la campaña”, explicó la consejera, que aseguró que con el incremento de la partida “esperamos lograr un impacto económico de más de 1,5 millones de inversión inducida en el tejido comercial de proximidad de La Palma”.

En cuanto al área de Industria, Castilla informó de que para este año 2023 hay una dotación de 450.000 euros para subvencionar actuaciones de recuperación de la zona industrial de El Callejón de la Gata, y si en esta no fuera posible tras los correspondientes estudios geotécnicos de los que se está pendiente, destinarlo al desarrollo de otras áreas industriales que se estimen oportunas por parte del Cabildo de La Palma.

Además, la consejera recordó que se han otorgado dos subvenciones, una de 146.580 euros para la redacción del proyecto de urbanización del sector industrial de Las Rosas y otra de 299.538 euros para la de Tacande.

Previo a estas actuaciones, se realizó un estudio de valoración de daños por la erupción volcánica y se elaboró un plan director de áreas industriales en el que se identifican las zonas para su desarrollo, se dan alternativas al espacio perdido en el Callejón de la Gata y “se marcan las prioridades para acelerar la recuperación del sector al dar respuesta a las empresas y las actividades afectadas por la pérdida de suelo industrial”, concluyó Castilla.