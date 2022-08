Manuel González: “El sector ganadero de La Palma tiene en el Cabildo a un gran aliado”

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, Manuel González ‘Ico’, ha defendido la gestión que realiza el Servicio que coordina y sus técnicos en favor de la ganadería insular, que ha tenido en la Corporación Insular “un gran aliado permanente para contribuir no solo a la conservación de esta actividad económica, sino también a su impulso y desarrollo”, indica en una nota de prensa. “Hemos sido sus aliados siempre y, en especial, en los momentos más complejos, como los que hemos vivido durante la pandemia, la erupción volcánica y, ahora, con el incremento de los precios de los insumos”, agrega.

El consejero ha lamentado la campaña que se está tratando de lanzar contra la Consejería porque “no entienden que el Cabildo está luchando por la defensa de los intereses de la totalidad del sector en La Palma. Nosotros vamos a seguir trabajando, desde el diálogo, el consenso y la unidad, como hemos hecho hasta ahora, con todo el subsector, por la totalidad de las ganaderas y ganaderos de La Palma, aunque eso nos cueste que alguien quiera seguir haciendo ruido no se sabe muy bien con qué finalidad, y que lo único que consigue es atacar los intereses del propio sector en la Isla Bonita” .

González recuerda que el Cabildo de La Palma ya ha convocado las ayudas extraordinarias de respaldo al sector ganadero por el incremento del precio de los insumos, de un total de 500.000 euros, que llegan en las fechas en la que hay menos producción de leche y, por tanto, de queso.

En esta línea, el consejero recuerda que el Cabildo de La Palma contribuye con 80.000 euros con las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, además de una subvención de 46.000 euros para las Asociaciones de Criadores de animales de razas palmeras, oficialmente reconocidas en el marco de la normativa vigente para la creación o la gestión de los libros genealógicos y desarrollo de los programas de mejora.

Ayudas que. se detalla en la nota, se distribuyen de la siguiente manera: 13.000 euros para las Asociaciones de Criadores de Vacuno de Raza Palmera; 9.000 euros a las Asociaciones de Criadores de Ovino de Raza Palmera; 20.000 euros a las Asociaciones de Criadores de Caprino de Raza Palmera, y 4.500 euros a las Asociaciones de Criadores de Perros de Raza Palmera.

Del mismo modo, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca habilita una ayuda de 42.500 euros a inversiones en queserías y cámaras de maduración. En cuanto a subvenciones nominativas, destacó las ayudas a Avapal para el Centro de Testaje de Vacuno Palmero; la Asociación Española del Perro Pastor Garafiano, y la Asociación de Criadores de Cabra Palmera para la adquisición de un vehículo. Al tiempo que recordó las ayudas dirigidas a la realización de actividades relacionadas con la ganadería como son ferias de ganado, concursos de queso, etc.

Para terminar, en el ámbito de las subvenciones, recuerda que en la convocatoria de subvenciones para el fomento de inversiones en pequeñas explotaciones agrarias, también se incluyen las ganaderas.

El consejero ha subrayado también la importancia del Plan Forrajero de La Palma, destinado a potenciar la soberanía y la autosuficiencia en la alimentación ganadera insular y que gestiona el Servicio de Agricultura. En la actualidad se gestionan un total de 167.000 m2 de terreno dedicado a la producción de forrajes locales, estando adheridos al mismo en torno a 40 agricultores y ganaderos palmeros.

González destacó asimismo los servicios profesionales que presta el Cabildo al subsector ganadero, como el que se desarrolla a través de las Agencias de Extensión Agraria, en materia de asesoramiento a agricultores y ganaderos, tramitación de líneas de ayudas, inscripción en registros, etc; el Matadero Insular; la Granja Experimental (conservación de razas autóctonas en peligro de extinción, cesión de animales, etc.), y los propios Servicios Centrales, que trabajan en la tramitación y gestión de ayudas, coordinación, etc.

Crisis volcánica

El consejero ha querido hacer balance también de las actuaciones desplegadas por el Servicio Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma para hacer frente a la afección sobre el sector de la ganadería derivado de la erupción volcánica, destacando que el equipo técnico de la Consejería se ha volcado en el trabajo de la crisis generada por la erupción desde días antes de la erupción.

En este sentido, destacó que el 17 de septiembre de 2021 se realizaron visitas a los ganaderos en la zona para conocer su situación en el caso de que tuvieran que ser evacuadas.

A raíz de la erupción, el Servicio facilitó información a los ganaderos que tenían que desplazar sus animales sobre granjas disponibles, y se gestionó y abonó el transporte a quienes tuvieron que desplazar sus animales y carecían de disponibilidad para realizarlo por sí mismos.·

El consejero recordó que el Cabildo habilitó una subvención directa de carácter excepcional para los 18 ganaderos que se vieron afectados por la erupción volcánica de un total de 80.000 euros (296,36 UGM).

Asimismo, se gestionó el alimento donado para las explotaciones ganaderas profesionales desplazadas. En total se repartieron 153.620 kilos de piensos, granos y forrajes, para atender a los desplazados:

● 10 ganaderos de caprino con 1.325 cabras.

● 3 ganaderos de vacuno con 31 vacas.

● 3 ganaderos de porcino con 478 cerdos.

● 2 ganaderos de conejos con 770 conejos.

González recordó que el Cabildo cedió las instalaciones de la Central Quesera a Lácteos Tajogaite SLU, la principal empresa compradora de leche de la Isla, que perdió su quesería bajo las lavas del volcán. El Cabildo también colaboró con el Ayuntamiento de El Paso en el montaje de los corrales en el Recinto Ferial de Las Canales.