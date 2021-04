UGT y CCOO se concentran el 1º de Mayo con el lema ‘Ahora toca cumplir’ con la gente trabajadora

Las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) de la Isla de La Palma “volvemos a salir el 1º de Mayo”, indican en una nota de prensa. De esta forma, añaden “recuperamos plenamente la movilización presencial en las calles que, no obstante, discurrirán con un estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad anti-covid. Nos concentraremos en Santa Cruz de La Palma a las 11, frente a la Dirección Insular del Gobierno”.

Señalan que “este año salimos a la calle con el lema Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora”.

Apuntan que “es el momento de que el reconocimiento a los trabajadores esenciales no se quede solamente en aplausos. Hemos de avanzar”.

“Ya no hay excusas”, subraya, “España debe decidir qué país quiere ser en el futuro. No podemos seguir siendo un país con precariedad laboral, con incertidumbre social y laboral, manteniendo reformas laborales dañinas no solo para la clase trabajadora, también para la economía”.

En este sentido, concluyen, “exigimos derogar las reformas laborales, reforma de las pensiones 2013, revalorizar el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), recuperación de los servicios públicos y negociación colectiva ya”.