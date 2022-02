Aquí estoy, tan tranquilamente antes de ir a acostarme y me estoy poniendo de mal humor. Me salta el facebook con casas de alquiler y solares a la venta...”Casa antigua que necesita reforma integral por 200.000 euros”.... No doy ni cien. “Piso de alquiler en Los Llanos de 3 habitaciones” por 1.100 euros (¿no estaba este piso en el verano alquilándose por 500?). Alquiler de un “adosado en Breña Baja de 4 habitaciones (dos de ellas son armarios)” por 1.300 euros... Los precios de los solares y de los terrenos rústicos también suben. La ley facilita que ahora se construya temporalmente en parcelas rústicas, pero se les olvidó preparar estrategias para evitar la usura.

¿Nos hemos vuelto locos o qué? ¿El volcán nos ha cambiado de ubicación y ahora estamos en el centro de Madrid? Como hacen falta casas, ¿las que quedan son de oro? Aquí no se pone nadie de acuerdo ni para sentarse en el mismo lado de la mesa de negociación, ni gobierno local o ni afectados, pero los usureros se ponen todos de acuerdo para estafar al prójimo en tres segundos? ¡Viva el libre mercado que dicta las normas! Por el sumidero la ética.

Excelente. Detrás del incremento de los alquileres y del precio del suelo, junto con el aumento de los precios del IPC, La Palma va derechita a convertirse en la “España ultraperiférica vaciada”. La usura de hoy será hambre para mañana. ¡Hasta luego estudiantes que no volverán nunca...! ¡Hasta la vista familias enteras...!

¿No hay vergüenza, decencia o valentía? ¿Escasea el sentido común? Esta crisis del covid, volcánica y climática (y lo que queda!!!) es lo suficientemente importante como para andarse con tonterías y dejarse llevar. Lo digo porque los usureros, los corruptos, los caciques, los que no hacen su trabajo son mala gente, mediocres o inútiles. Pero si lo sabemos y los dejamos, los culpables somos todos. Por cómplices. Siempre han habido déspotas y aprovechados, forma parte de la condición humana. No existen los humanos perfectos. ¿Pero no hay absolutamente nadie, ni asociación, ni partido político, ni población, nadie que se levante y diga que ya está bien...? Ya está bien, de la estrategia individualista de yo voy primero, sin pensar en el bien común, y sálvense quien pueda!!!

¿No hay valientes que den un golpe en la mesa? Está claro que cualquiera puede llevar el timón cuando el mar está en calma, pero otra cosa es cuando el mar se pone bravo... Si no hay liderazgo y altura de miras, habrá que buscarlo. La participación ciudadana solo tiene sentido si además de voz, hay voto. Solo es posible la reconstrucción con arraigo, y el arraigo solo va a venir de participar activamente en la toma de decisiones.

La herida es grande y solo veo tiritas. Tiritas alrededor de la herida como un plan de empleo millonario que no va a provocar ningún cambio en la formación de los trabajadores para el futuro o un cambio en el modelo económico: parche. Una carretera sin tener en cuenta la visión de conjunto: parche. Una iniciativa de participación ciudadana sin ser vinculante: parche. Comisiones parlamentarias a paso de tortuga: parche. Millones de euros con planificaciones parciales pero no para una verdadera refundación global y sostenible de la isla en lo económico, en lo social, en lo turístico y en lo paisajístico: parche, parche, parche. Se hace imprescindible: una buena estrategia, una buena planificación y mucho liderazgo, por ese orden. Todas las piezas del puzzle tienen que encajar y por ahora van a su aire. A día de hoy no tenemos visión de conjunto. Y luego, por supuesto, a los que tengan intereses ocultos y a los ineptos deberíamos ponerle, cuando menos, un cartel de “Se busca villano, por 100$”. Y no alquiles casa a un villano, por favor.

Soy la primera que entiende que todo lleva su tiempo, incluida la paciencia. Pero por mucho que busco, me cuesta encontrar: pasión, ilusión y verdadera complicidad, ahora tan necesarias. La crisis puede ser una oportunidad...sí, claro. Sí y solo si remamos en la misma dirección. Ahora mismo, por ejemplo, solo estamos consiguiendo un enfado permanente.