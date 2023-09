No sé a qué sé deben los extraños comentarios del personal cuando visita el volcán nuestro de todos los días, no sé si se deben al impacto visual, a efectos sicodélicos de los gases o a una alimentación con exceso de gluten, pues como dice el lateral del Madrid Dani Carvajal que todo ha cambiado cuando dejó el gluten, tal vez eso es lo que pasa, la culpa será del gluten y no de que abusan de Netflix, pero oigo cosas como: “No cabe duda que el volcán produce un montón de contenidos”-“Me hubiese gustado conocer Mallorca antes del volcán”- “La gente de Las Palmas debe haber sufrido mucho”- “¿ Dónde estaba exactamente el Ayuntamiento de aquí ?” – “No me creo que todo esto haya salido de un agujero”- “No va a ser fácil limpiar todo esto”. En fin, como me resulta difícil encajar estas cuestiones y además también he oído comentarios normales y llenos de empatía con nuestra isla no citaré alguno de los más raros, por decir una palabra suave. No sé si culpar de todo esto al gluten por no hablar de las papas que hoy pagué a cinco euros el kilo, será porque no tienen gluten, digo yo. Creo que el gluten ha conseguido tanta relevancia que los alemanes para decir buenos días ya no dicen ‘guten tag’, sino ‘gluten tag’. Sí, ya sé que es muy malo, será que abuso del gofio con gluten. Comprenderán ustedes que son problemas ocasionados por mi famosa dieta del ‘lo que trinque’.