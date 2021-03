MAE critica “el trabajo lento e ineficaz” del grupo de Gobierno de Mazo

Mazo Agrupación de Electores (MAE), en una nota de prensa, señala que “en el pleno celebrado el pasado 2 de marzo y en el que se aprobó el presupuesto de Villa de Mazo para el 2021, MAE con su abstención volvió a llamar la atención acerca del trabajo lento e ineficaz del grupo de Gobierno, un pacto PSOE-PP que con cinco liberados ha sido incapaz de hacer funcionar la administración municipal con la celeridad y eficacia necesarias para lograr un nivel de ejecución del presupuesto de 2020 aceptable, sobre todo en un año de crisis social y económica en el que ejecutar el 100% del presupuesto, como han hecho otros municipios, era fundamental para nuestro pueblo”. Sin embargo, añade, “la alcaldesa en su réplica manifestó que el año ha sido difícil por la pandemia. Pero, ¿acaso en otros municipios no ha habido pandemia?”.

MAE, en la nota, indica que “este pleno debería haberse celebrado en diciembre del pasado año, pues de esa forma hubiera entrado en vigor el presupuesto en enero, disponiendo así de 12 meses para su ejecución. Villa de Mazo, por la inoperancia del grupo de Gobierno, tiene que devolver 734.782 euros del año 2019 al Fondo de Financiación municipal por el año 2019, y con los datos que tenemos pendientes de actualizar, del año 2020 habrá que devolver una cifra inaceptable para una administración que gestiona recursos públicos”.

Además, añade, “presentamos propuestas para que se aumentaran las partidas en la creación de empleo, en las subvenciones a las empresas del municipio; también para que se creara una línea de subvención a las energías renovables; para la creación de una partida presupuestaria para la erradicación del rabo de gato que complementase las actuaciones que desde el Cabildo se están realizando. En cuanto a educación y formación, propusimos la dotación de partida para actividades de refuerzo gratuitas de un segundo idioma a los escolares del municipio, así como la creación de un aula de formación gratuita on-line para los residentes de Villa de Mazo. Todas nuestras propuestas fueron rechazadas por el grupo de gobierno”.

Apunta que “una vez analizada la documentación del pleno, pudimos observar cómo la bajada de IBI anunciada por la alcaldesa en prensa para este año 2021, no se podía aplicar en este año, sino que habrá que esperar al año 2022, pues las publicaciones en los boletines no se hicieron en tiempo, dejando de percibir los macenses en sus economías los 307.816 euros que suponía la bajada del IBI o contribución, que hubiera permitido reducir a la mitad dichos recibos. Desde que el 30 de diciembre que no se publica dicha bajada en el Boletín Oficial de La Provincia el grupo de Gobierno conocía la situación y lamentamos que haya tenido que ser MAE, y no la alcaldesa, quien comunique a los vecinos y vecinas este contratiempo, pues es una información necesaria para que podamos planificar nuestras economías familiares y nos reiteramos en que a la bajada del IBI, tal y como se propuso en la moción de nuestra agrupación en diciembre de 2019, se deben añadir más bonificaciones y abarcar también otros impuestos municipales”.

Señala que “nuestro voto de abstención quiere reflejar nuestro rechazo a un presupuesto que tenía que haberse aprobado antes, que tenía que haber recogido las enmiendas de MAE y que tenía que haberse dotado de partidas de mayor cuantía para apoyo social y económica que aliviase la situación de muchas familias de nuestro municipio, pero al mismo tiempo creemos que debe de entrar en vigor para que se puedan utilizar las diferentes partidas presupuestarias, siendo las destinadas a servicios sociales las que tienen una mayor urgencia”.

MAE considera que “la situación de crisis que estamos viviendo, requería un presupuesto por parte del grupo de Gobierno, más elaborado, más minucioso y novedoso. Ante nuevas situaciones, nuevas políticas y nuevas actuaciones. Pero hemos recibido un documento que es copia del anterior, variando algunas cantidades”, concluye.