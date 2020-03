El PSOE demanda que se refuerce el servicio de ayuda a domicilio en Barlovento

El PSOE de Barlovento hace un llamamiento al grupo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento para que refuerce el servicio de ayuda a domicilio en el municipio y garantizar así la atención a las personas mayores, que en estos momentos requieren de una mayor ayuda por parte de estos profesionales, informa en nota de prensa. “Nos encontramos ante una crisis sanitaria de enormes dimensiones, provocada por la pandemia del coronavirus, que va a tener un gran impacto social y económico entre la población, ante la que las administraciones están tratando de paliar las carencias que está sufriendo la sociedad con recursos destinados en primer lugar a parar el avance del virus y, también, para detener los efectos sociales y económicos derivados”, argumentan los socialistas. Si bien, desde el PSOE de Barlovento entienden que el Ayuntamiento “puede hacer un esfuerzo mayor en el servicio de ayuda a domicilio de los mayores que ahora más que nunca necesitan de nuestra atención y cuidado, cumpliendo estrictamente los protocolos establecidos para evitar el contagio y la propagación del virus”.

En este sentido, recuerdan que “la Tercera Edad es población de riesgo ante el coronavirus, ante lo que conviene disponer una correcta higiene”.

El PSOE hace esta propuesta “después de conocer que se están produciendo en el municipio carencias en este servicio, suspendiendo baños de vecinas y vecinos que necesitan de estos cuidados para mantener su higiene personal”.

Los socialistas valoran “las iniciativas que está adoptando el grupo de Gobierno de Barlovento en diversos frentes ante esta crisis, pero reclama que se refuerce este servicio que redunda en el bienestar de las personas mayores del municipio que no cuentan con otros medios para su cuidado y atención, y que no pueden asistir al Centro de Día porque está cerrado”. Los socialistas defienden que “ante esta pandemia no se puede dar un paso atrás, sino que debemos seguir creciendo en todo aquello que conforma el estado de bienestar y el cuidado de nuestros mayores es un pilar básico”.