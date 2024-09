El Gobierno canario dice que el protocolo de atención a menores migrantes no se ha llegado a aplicar y que su discusión “ha traído mejoras”

El Gobierno de Canarias ha afirmado este viernes, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia autonómico (TSJC) paraliza de manera cautelarísima el protocolo para la atención de menores extranjeros no acompañados que llegan a las islas en pateras o cayucos, que este no se ha llegado a aplicar “en todos sus términos”, y que su discusión “ya ha traído mejoras”.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello (CC), ha señalado que acatan la decisión judicial porque “suspende la aplicación del protocolo de manera razonable”, y ha avanzado que presentará las alegaciones necesarias, en un plazo de tres días según estipula el propio auto del TSJC, para tratar de explicar los argumentos con los que cuenta la comunidad para llevarlo a efecto.

“El simple hecho de la discusión de este protocolo ha hecho que, a lo largo de los últimos días, se haya seguido mejorando en las garantías que se dan, como por ejemplo, ahora ya vienen reseñados de manera individual los niños y las niñas, con fotografías”, ha asegurado Cabello en declaraciones a los medios de comunicación en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria.

Y ha anunciado que los servicios jurídicos del Gobierno autónomo están ya analizando el auto que el TSJC ha emitido este mismo viernes para presentar las alegaciones correspondientes, puesto que entiende el Ejecutivo que hay cuestiones de fondo que son “ampliamente mejorables”, al tiempo que ha recordado que el protocolo estatal que recoge cómo se atiende a los menores fue aprobado hace una década y sigue sin ejecutarse.

El portavoz del Ejecutivo canario ha concluido diciendo que “el PP ha hecho un pronunciamiento claro de cuáles son sus expectativas, y es ahora el PSOE, como Gobierno de la nación, al que le toca mover ficha al respecto”.

Protocolo impuesto por el Gobierno canario para la acogida de menores no acompañados

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha suspendido de manera urgente el protocolo impuesto por el Gobierno canario para la acogida de menores no acompañados. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha accedido a las medidas cautelarísimas solicitadas en un recurso por la Fiscalía Superior de Canarias ''por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia'' y ''sin entrar en el fondo de la cuestión sobre el ajuste a la legalidad del protocolo''.

La Fiscalía alerta de que, de ejecutarse el protocolo, los menores recatados por el Estado en el mar o interceptados a su llegada a la costa ''quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo patente“

El protocolo obliga a los menores a pasar por un enjambre de trámites policiales antes de entrar al sistema de acogida, lo que podría ralentizar su protección. El escrito que la fiscal María Farnés presentó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC recoge que la medida vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad y a la integridad moral recogidos en los artículos 14 y 15 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño. ''Su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo'' en la que los menores llegan al Archipiélago, concluye la Fiscalía.

“Los menores extranjeros no acompañados están siempre en desamparo. No hay situación más clara de un menor en desamparo que la de nos menores extranjeros no acompañados”, sentencia la fiscal superior de Canarias.