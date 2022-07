Breña Baja reclama “una oposición leal al municipio” para propiciar el desarrollo urbanístico de Los Cancajos

El grupo de Gobierno de Breña Baja informa en nota de prensa que “defendió durante la sesión plenaria tenida lugar este jueves la gestión realizada durante los últimos meses y años con el objetivo de profundizar en la modernización y desarrollo urbanístico y turístico de Los Cancajos”.

El alcalde, Borja Pérez, recordó que “el Plan de Modernización Municipal (PMM) de Los Cancajos presentado en 2017 no salió adelante debido a la falta de apoyo desde Consejería de Política Territorial en aquel momento dirigida por Coalición Canaria”.

“Dicho Plan apuntaba a la reconversión del espacio urbano mediante la recuperación, mantenimiento y promoción del centro turístico y comercial, la mejora de infraestructuras, la homogeneización de la imagen de las zonas comerciales, la regeneración en el sistema viario, tanto rodado como peatonal, y la preservación y restauración de bienes públicos o privados de interés patrimonial”, explica.

“El Ayuntamiento de Breña Baja impulsó el PMM para pedir ayuda al Gobierno de Canarias, entidad responsable de la tramitación de este tipo de documentos. Y en primera instancia se recibió una respuesta positiva y predisposición. Sin embargo, el apoyo nunca se concretó en acciones ni inversión desde el Ejecutivo regional”, recuerda.

“Nos consta que ese Plan fue paralizado por el grupo político de Coalición Canaria, que gobernaba el área de Política Territorial, lo cual resulta sorprendente porque su consejera era en aquel entonces la palmera Nieves Lady Barreto, representante de Coalición Canaria en La Palma. Las partidos políticos municipales tienen que entender que el Gobierno de Canarias debe asumir su responsabilidad en el desarrollo la principal área turística y bolsa de camas de La Palma”, reafirma el regidor municipal. “Por todo esto hemos mantenido nuevas reuniones con los actuales gestores de Política Territorial en el Gobierno de Canarias, con el objetivo de reimpulsar el PMM”, añade Pérez.

“De forma paralela, el Ayuntamiento ha trabajado desde una perspectiva jurídica que genere un escenario favorable al desarrollo de Los Cancajos. Buena cuenta de ello da el informe emitido por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco José Villar Rojas”, subraya.

“El dictamen establece la viabilidad para desarrollar y colmatar diversas parcelas del núcleo turístico de Los Cancajos, conforme a las determinaciones de la ordenación urbanística vigente. Se trata concretamente de los entornos conocidos como Salinas II y San Antonio del Mar”, detalla.

Según concluye el informe del profesor Villar Rojas, en la actualidad “no existen impedimentos legales para materializar las previsiones del planeamiento urbanístico sobre las parcelas inedificadas existentes en Los Cancajos”, con arreglo a los estipulado en la la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos (LSENPC) y la Ley de Islas Verdes (LIV).

“Las oposición municipal sabe perfectamente que el Ayuntamiento ha hecho su trabajo y que la competencia para desarrollar urbanísticamente corresponde a otras instituciones, que deben actualizar herramientas jurídicas que faciliten la inversión privada”, añade Borja Pérez.

Limpieza en Los Cancajos

En la sesión plenaria, el Grupo de Gobierno explicó además que “se ha hecho un esfuerzo presupuestario en los últimos meses mediante sendos procedimientos de licitación que han posibilitado el refuerzo en el mantenimiento y limpieza de Los Cancajos, así como la limpieza y socorrismo de la playa.

“En dichas licitaciones han resultado ganadoras dos empresas que trabajan por primera vez en el municipio. ”La empatía es importante en estos casos, son empresas que deben ir conociendo el municipio y por tanto es normal que se necesite un proceso de adaptación para ajustar los servicios y corregir posibles errores con la ayuda y la supervisión de las áreas competentes“ defiende Borja Pérez.

El grupo de Gobierno lamenta la “falta de respeto institucional del Grupo Municipal de Coalición Canaria al señalar como ejemplo de dejadez municipal el deterioro de una baranda a sabiendas de que la competencia corresponde al Cabildo Insular de La Palma, aspecto que fue reconocido por el propio Grupo Municipal Socialista, también en la oposición”, asegura.

“Nosotros entendemos que la oposición debe comportarse de forma leal. Lealtad es que no nos atribuyan responsabilidades que corresponden a otras administraciones.Y lealtad es también que si conocen la planificación y plazos en los que están previstas actuaciones en materia de limpieza, porque se las hemos explicado anteriormente, no señalar carencias justo antes de que tenga lugar la intervención prevista. Pero no nos preocupa porque los vecinos y vecinas pueden pasear hoy mismo por las calles de Los Cancajos y ver esas reposiciones e intervenciones ya ejecutadas”, explica Borja Pérez.

El regidor concluye que “la eficacia de nuestro esfuerzo la limpieza y acondicionamiento de Los Cancajos es evidente porque el grupo de Coalición Canaria viene al pleno pidiendo una actuación urgente y especial pero cuando le preguntamos no es capaz de concretar cuál es la urgencia y ni cuál la zona a intervenir”.

Plazas de aparcamiento

La disponibilidad de aparcamientos en Los Cancajos fue otro de los temas debatidos. Borja Pérez explicó que “gracias al esfuerzo municipal se ha mantenido y prolongado el acuerdo con esfuerzo con la titularidad privada del parking ubicado frente a Centro Cancajos, principal bolsa de aparcamientos del núcleo turístico. En estos momento no es posible desarrollar más bolsas de aparcamientos porque no hay suelo disponible, por eso es tan importante el Informe de Villar Rojas y por eso haría bien la oposición en apoyar lo que ese dictamen explica y defiende”, concluye Pérez.