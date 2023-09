El PSOE insta a CC a “pasar de una vez de las palabras a los hechos para que avance Breña Alta”, indica en una nota de prensa. Los socialistas de Breña Alta destacan que “el Gobierno local sigue en proceso y lleva varios mandatos sin aportar realidades al municipio”.

El Partido Socialista de Breña Alta, se apunta en la nota, “cumpliendo su labor de oposición en el Ayuntamiento, ha realizado un análisis de los primeros 100 días del gobierno de Coalición Canaria en el municipio, que califican de más de lo mismo. Muchas palabras pero muy pocas realidades, para un gobierno que”, recalcan los socialistas, “no acaba de empezar ahora, tiene detrás ocho años en la Alcaldía de supuesta gestión”.

Desde el PSOE de Breña Alta resaltan “el hecho de que el alcalde de CC ha manifestado en diferentes medios de comunicación una líneas de acción para la próxima legislatura calcadas de las expuestas desde el 2015, llenas de palabras vacías y proyectos sin plazos ni fechas que es”, en opinión de los socialistas, “lo que los vecinos necesitan saber de un gobierno que no es principiante, que ya ha tenido 8 años para hablar de realidades y no de ideas”.

El portavoz del PSOE, Jorge González, afirma que “si no te comprometes a nada, nada se te podrá criticar”, y desde su punto de vista, “esta ha sido la estrategia de los nacionalistas: no dar fechas ni plazos, sino regalar los oídos a los vecinos y vecinas con cantos de sirena”. Los socialistas breñuscos recuerdan “a la ciudadanía que su alcalde en 2019, al comienzo de su gobierno en mayoría, expuso mediante nota de prensa titulada 12 medidas,12 causas para seguir construyendo Breña Alta. Unas líneas de acción que en su gran mayoría, a día de hoy, siguen sin convertirse en realidad, hecho que cuando menos resulta incomprensible”.

Los socialistas recalcan que “Breña Alta sigue teniendo temas pendientes que prometió abordar el alcalde en su momento como las viviendas sociales, el acondicionamiento de Bajamar con el mirador del infinito, el desarrollo del Aeropuerto Viejo y el Risco de la Concepción, la mejora de las infraestructuras deportivas, la limpieza de los barrios, la consolidación del mercadillo como despensa de la Villa completándolo con carnicería y pescadería, la mejora de los servicios sociales, y muchos otros más que tras ocho años siguen en proceso”.

Jorge González señala que “un alcalde que ha recibido la confianza de sus vecinos para gobernar en mayoría no puede seguir eludiendo su responsabilidad, debe hablar menos y cumplir más, y empezar a poner fecha a proyectos que siguen siendo eso, proyectos”. “Breña Alta necesita que se empiece a hablar de realidades a corto plazo, y hablar de realidades exige compromiso. Para los socialistas no se puede seguir tratando de engatusar a los vecinos, porque un municipio sólo avanza con hechos, no repitiendo una legislatura tras otra las mismas promesas”, concluye.