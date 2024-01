El Grupo de Gobierno de Breña Baja pide a CC que “cumpla con el municipio y exija ante su partido” el nuevo Centro de Salud

El Grupo de Gobierno de Breña Baja, en una nota de prensa, pide al grupo de Coalición Canaria “un acto de valentía, dejar atrás paripés mediáticos que cuestan dinero al erario para ganar atención en relación con un tema que debe estar por encima de los grupos políticos y luchar ante la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias”, dirigida por la formación nacionalista, por el nuevo Centro de Salud de San Antonio, una infraestructura que por derecho merecen los vecinos y vecinas de Breña Baja desde hace muchos años.

El Ayuntamiento de Breña Baja recordó a los grupos de la oposición que solicitó “nuevamente el pasado noviembre una reunión con la consejera de Sanidad para tratar este asunto y remitió un escrito a la Dirección del Área de Salud de La Palma y a la propia Consejería de Sanidad para que se establecieran los pasos a seguir para la ejecución del futuro Centro de Salud, toda vez que hay una parcela municipal cedida y un proyecto de construcción terminado”.

“El grupo municipal de CC debe dejar de lado paripés como el del pleno extraordinario. Ese pleno ha costado dinero público y lo han solicitado para pedir algo que saben perfectamente que está pedido en numerosas ocasiones y se ha respaldado con dos mociones institucionales de todos los grupos políticos demandando la ejecución del Centro de Salud. En el Pleno de este viernes, que invito a la ciudadanía a ver en nuestros canales digitales, dejamos claro a CC y PSOE que hemos trabajado y seguimos trabajando pese a no tener competencias en esta materia. Son ellos quienes gestionando la Consejería de Sanidad en los últimos años han abandonado a Breña Baja.”, explica el alcalde Borja Pérez.

El regidor recuerda que “el único grupo que ha defendido en el Parlamento de Canarias la creación del Centro de Salud de Breña Baja y su permanencia en Breña Baja ha sido el Grupo Parlamentario Popular. Para ello se hizo repaso de las sucesivas enmiendas que en los últimos años ha presentado a los presupuestos de Sanidad gestionados por nacionalistas y socialistas para afrontar la nueva instalación sanitaria. Ni CC ni PSOE han hecho su trabajo donde hay que hacerlo, frente a la Consejería de Sanidad, que es la competente para llevar adelante el Centro de Salud”, reclama Pérez.

“El Pleno Municipal no está para que nadie se cuelgue medallas, sino para tratar temas importantes para nuestra ciudadanía y llegar a consensos. En el Pleno de septiembre ya hablamos de este asunto, de los problemas del Consultorio y en ese momento Coalición Canaria no dijo absolutamente nada. Pero estamos acostumbrados porque tampoco presentaron enmiendas a los presupuestos de 2022 ni 2023. Sorpresivamente ahora piden un pleno extraordinario para tratar el Centro de Salud pese que a su creación es competencia exclusiva del Gobierno de Canarias. Solo se entiende por un interés partidista. Por eso ayer no apoyamos la moción. Pero hemos luchado ante el Gobierno de Canarias y lo seguiremos haciendo. Haría bien el grupo de CC en trabajar coordinadamente con el Ayuntamiento ahora que vuelven a gestionar la Consejería de Sanidad para sacar adelante el Centro de Salud”, añade Pérez.

“Durante la sesión se hizo un repaso de la amplia hemeroteca relacionada con este asunto y se recordó, una vez más, que el alcalde ya mantuvo un encuentro en diciembre de 2018 con quien entonces como ahora ejercía como presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. De aquella reunión emanó un compromiso firme para colocar la primera piedra del nuevo Centro de Salud antes de 2019. Desde entonces solo CC y PSOE han gestionado la Consejería de Sanidad, sin haber dado continuidad a ese compromiso.

“Es triste que Coalición Canaria engañe en el Pleno y cuando se da la vuelta a la tortilla empiece a hablar de otras cuestiones fuera del orden del día como las obras de reforma del Consultorio actual, cuando no han mostrado interés alguno por las causas que han motivado la rescisión del contrato de mutuo acuerdo con la empresa concesionaria. Lo que pedimos es que de una vez rememos todos en la misma dirección más allá de réditos políticos y partidistas”, concluye Borja Pérez.