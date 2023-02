El PP valora que “después de un año de retrasos, por fin CC ha puesto en marcha el Centro de Día de El Paso”

El Partido Popular de El Paso ha valorado “positivamente que por fin, y después de un año de continuos retrasos, Coalición Canaria (CC) haya puesto en funcionamiento el Centro de Día del municipio”, indica en una nota de prensa.

Los populares, se apunta en la nota, recuerdan que ellos mismos “han pedido en numerosas ocasiones su apertura, ya que solo dependía del Ayuntamiento, y su puesta en funcionamiento supone un respiro para 30 familias del municipio, así como del resto de la Isla. Además, en un momento como el que está viviendo el Valle es de vital importancia ya que generará puestos de trabajo y dinamización de la propia economía”, señalan.

Por otro lado, recuerdan al equipo de Gobierno que “a lo largo de esta legislatura no han abierto ni una sola calle, y es una pena que nos tengan a todos pendientes de las fiestas y no del desarrollo real del municipio. Además, aún quedan promesas por cumplir con los pasenses como la creación de la piscina autosuficiente, la puesta en marcha del Hotel Escuela que acogerá el Teatro Monterrey, y la construcción del Centro de Visitantes para la explotación turística del volcán. Esperamos que no se quede, una vez más, en grandes anuncios que no terminan de materializarse, y de una vez por todas sean capaces, con fondos propios, de sacar adelante proyectos, además de usarlos para favores y fiestas”.

Por último, el PP “agradece la gestión que ha realizado el Cabildo Insular de La Palma para cofinanciar junto al Gobierno de Canarias esta infraestructura que ha contado con una inversión de más de 1 millón de euros y otros 300.000 euros para su gestión”.