CC pide a Noelia García que haga un esfuerzo para ejecutar todo el presupuesto de este año

El grupo de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Los Llanos pide a Noelia García, alcaldesa del municipio, y su equipo de Gobierno que “hagan un esfuerzo para ejecutar este año todo el presupuesto y que no ocurra como el año pasado, que se dejaron sin invertir en obras y servicios más de 5 millones de euros”, indica en una nota de prensa. “Estamos ya en julio y hay que correr para ejecutar todo el presupuesto y que no vaya a parecer que se están dejando obras sin hacer para que salgan todas en el año de las elecciones”, señala Francisco Montes de Oca, portavoz de CC el Consistorio.

En la nota se apunta que “es el momento de que el grupo de Gobierno contrate, si es necesario, a más personal para reforzar los servicios, de manera que los procesos de contratación se agilicen y las cosas salgan adelante”.

Además, agrega, “con la última modificación presupuestaria se han incorporado casi 6 millones extra al presupuesto de este año”. “Es decir, lo que no se gastan un año lo pasan al presupuesto del año siguiente y el dinero va rulando de presupuesto en presupuesto, pero nunca se invierte, no llega a las empresas locales y no genera empleo ni actividad económica”, apunta Montes de Oca.“En un momento como este que estamos pasando, es fundamental que el dinero llegue a la gente, que no se quede sin invertir por falta de gestión”, insiste el portavoz de CC.

“Es ahora cuando hay que hacer el máximo esfuerzo, pero, con lo avanzado que está el año y la cantidad de obras que el Ayuntamiento tiene todavía que poner en marcha, nos tememos que si no se toman medidas vuelvan a quedar muchos millones sin invertir a final del año, mientras el municipio sigue paralizado, se siguen cerrando empresas y crece el desempleo”, concluye la nota.