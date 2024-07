Los conciertos gratuitos del Festival Canarias Jazz & Más llegan a Los Llanos de Aridane

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas vuelve este año a Los Llanos de Aridane, su sede casi permanente en la isla de La Palma, para ofrecer dos conciertos de su programación. En esta 33ª edición, el festival regresa tras un año de ausencia (el año pasado se tuvo que cancelar con motivo del incendio) con dos formaciones de ámbito internacional, el grupo lituano de Dainius Pulauskas y el dúo de saxofonista Alto For Two. Los conciertos se celebrarán el sábado 20 de julio, las 20.30 horas en la Plaza España (entrada libre).

Dainius Pulauskas Group se formó en 1996 e instantáneamente se convirtió en una de las unidades de jazz lituanas más influyentes y destacadas y en un embajador de renombre internacional del jazz lituano. El crítico de jazz Ian Patterson, en su artículo del portal All About Jazz (10 de octubre de 2011) escribió sobre el grupo: “El Dainius Pulauskas Group es un sexteto único cuya mezcla de melodía y músculo, lirismo y lo inesperado, lo sitúa firmemente en la vanguardia del jazz-fusión progresivo europeo”, y al líder del grupo lo caracteriza como “el pianista/teclista Pulauskas es, sin duda, uno de los compositores más interesantes en el extremo fusión del jazz europeo, y lleva diecisiete años al frente de este sexteto”.

El grupo comenzó su andadura en el Festival de Jazz de Birštonas. En 1997 publicaron su álbum de debut, «Penetration». El grupo Dainius Pulauskas ha batido todos los récords locales al ascender al salón de la fama del jazz lituano en un tiempo asombrosamente corto.

Durante sus años de existencia, ha participado en muchos prestigiosos festivales de jazz europeos, asiáticos, africanos y americanos. La formación la completan Dainius Pulauskas (teclados); Valerijus Ramoska (trompeta, fliscorno); Liutauras Janusaitis (saxo tenor); Tomas Botyrius (saxo alto); Domas Aleksa (bajo); y Domantas Razmus (batería).

Alto For Two es el proyecto liderado por dos de las saxofonistas actuales más innovadoras de Europa: Kika Sprangers e Irene Reig con un repertorio de composiciones propias. La unión de los bagajes musicales de las dos artistas da como resultado una propuesta ecléctica y distintiva que ofrece un amplio abanico de sonoridades que traducen en formato quinteto. Próximamente, Alto For Two publicará su primer disco, compuesto por un nuevo repertorio original que muestra la dirección artística y la evolución de la formación.

Irene Reig se ha consolidado como saxofonista y compositora en la escena jazzística europea actual. Es una de las artistas más activas del panorama y lidera diversos grupos como The Bop Collective, con el que obtuvo el premio Publieksprijs de la Dutch Jazz Competition 2018. Ha publicado tres álbumes VIEWS (Discmedi, 2017), IASPIS (The Changes, 2019) y Mira (The Changes, 2021). El primero contó con la presencia de John Swana, uno de los trompetistas más reconocidos a nivel mundial.

Kika Sprangers es una de las artistas más reconocidas de los Países Bajos. Ha sido la saxofonista líder de la National Youth Jazz Orchestra, hecho que le da mucha experiencia y la lleva a hacer conciertos en algunos de los festivales más importantes como el North Sea Jazz Festival. En 2018 fue seleccionada como Young Vip, que le brinda la oportunidad de realizar una gira con su propio proyecto por las salas y clubes más importantes del país. Su primer álbum como líder fue Leaves Of Lily (Not On Label, 2017).

La formación con la que actuarán en sus conciertos en Canarias la integran Kika Sprangers (saxos y composición); Irene Reig (saxos y composición); Xavi Torres (piano); Thomas Pol (contrabajo); y Wouter Kühne (batería).